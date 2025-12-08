Dojde k opětovnému představení remaku Star Wars: Knights of the Old Republic?

Saber sice v březnu tvrdil, že s remakem Star Wars: Knights of the Old Republic nadále počítá, ale od té doby panuje ticho narušené jen další spekulací, k níž se přidává ještě jedna další.
Leaker s přezdívkou Kurakasis, jenž v minulosti odhalil třeba jméno Indiana Jones and the Great Circle, tvrdí, že se brzy představí nová hra ze světa Hvězdných válek. Výstřel později doplnil o informaci, že by název hry měl končit na „The Old Republic“.
Logicky se proto znovu rozjela debata o tom, jestli se po dlouhé době znovu neukáže Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, který konečně představí svou novou podobu. Někteří však rozporují a tvrdí, že ten už oznámený byl, proto očekávají něco úplně nového. Jedním z pravděpodobných odhadů je nový Total War, který vkročí do dalšího světa.
Čekání na odpověď nakonec nemusí být vůbec dlouhé. Už v pátek ráno se uskuteční ceremoniál The Game Awards, kde se dost možná dozvíme pravdu. A třeba opět uvidíme Star Wars: Eclipse od Quantic Dreamu, kolem něhož je už taky dlouho ticho.