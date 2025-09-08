Remake Knights of the Old Republic má stále naději. Do světa se dostal koncept ikonické lokace
zdroj: Sony

Remake Knights of the Old Republic má stále naději. Do světa se dostal koncept ikonické lokace

PC Xbox PlayStation 5

8. 9. 2025 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Star Wars: Knights of the Old Republic
Star Wars: Knights of the Old Republic
Star Wars: Knights of the Old Republic
Galerie

Remake Star Wars: Knights of the Old Republic je, zdá se, stále prokletý. To, co při oznámení v roce 2021 udělalo radost nejenom pravověrným fanouškům, se postupem času změnilo v projekt obalený do interních problémů. Mnozí ho proto odpískali, přestože v Saberu s ním údajně stále počítají. Naděje umírá poslední, tím spíše, když věřící znovu dostali malý symbol naděje.

Na internet se skrze web MP1ST dostal nový koncept art, ukazující jednu z ikonických planet původní hry a domovský svět Wookiů – Kashyyyk. Článek sice nenabídl přímý odkaz na zdroj, nicméně tvrdí, že pochází z osobní stránky jedno z umělců, který ve studiu Aspyr (původní vývojářské studio) pracoval do roku 2021.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake zdroj: MP1st

Ačkoliv obrázek zase tolik neukazuje, kvůli informačnímu suchu stále jde o jednu z nejlepších ukázek práce, kterou jsme dosud dostali. Dle obrázku se dá předpokládat, že studio chtělo oproti originálu zavést hustší vegetaci i více detailů, aby lesnímu prostředí vdechlo dodatečný život. Vzhledem ke stáří materiálů se ale studio od takového zpracování už mohlo dávno posunout.

Star Wars Zero Company
Novinky
Taktická tahovka Star Wars Zero Company předvede příští rok Klonové války z nového úhlu

Dokud se Saber Interactive nevytasí s další ukázkou či novým oznámením, nebude ani jasné, zda projekt stále žije. Jeho komplikace odstartovaly problematickým stavem studia Aspyr, kvůli němuž došlo k odkladu a následnému přebrání otěží vývoje právě Saberem. Ten si následně sám prošel turbulentním obdobím, během něhož se odloučil od Embraceru.

Celek aktuálně chystá hned několik her, kam patří Space Marine 3, John Carpenter's Toxic Commando, Jurassic Park: SurvivalClive Barker’s Hellraiser: Revival, Road Kings, Painkiller nebo Turok Origins. Na nedostatek práce si rozhodně stěžovat nemohou a je vlastně otázkou, jestli je na legendární KOTOR mezitím ještě nějaké místo. Rebelové i příznivci Impéria nicméně pevně věří, že ano.

Smarty.cz
Tagy:
akční RPG remake star wars
Zdroje:
MP1st, Insider Gaming
Hry:
Star Wars: Knights of the Old Republic Star Wars: Knights of the Old Republic Remake
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Marvel Rivals – 4. sezóna
Marvel Rivals – 4. sezóna
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Gameplay Trailer
007: First Light – Gameplay Trailer
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Kromlech - Deep Dive
Kromlech - Deep Dive
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Space Marine 2 – Druhý rok
Space Marine 2 – Druhý rok
Battlefield 6 – PC aspekty
Battlefield 6 – PC aspekty
Lost Soul Aside – Demoverze
Lost Soul Aside – Demoverze
No Man's Sky - Voyagers Trailer
No Man's Sky - Voyagers Trailer
Fight Club #739 – dozvuky Gamescomu
Fight Club #739 – dozvuky Gamescomu
Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive
Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
inZoi: Island Getaway - Trailer
inZoi: Island Getaway - Trailer
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu

Nejnovější články