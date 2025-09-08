Remake Knights of the Old Republic má stále naději. Do světa se dostal koncept ikonické lokace

Remake Star Wars: Knights of the Old Republic je, zdá se, stále prokletý. To, co při oznámení v roce 2021 udělalo radost nejenom pravověrným fanouškům, se postupem času změnilo v projekt obalený do interních problémů. Mnozí ho proto odpískali, přestože v Saberu s ním údajně stále počítají. Naděje umírá poslední, tím spíše, když věřící znovu dostali malý symbol naděje.
Na internet se skrze web MP1ST dostal nový koncept art, ukazující jednu z ikonických planet původní hry a domovský svět Wookiů – Kashyyyk. Článek sice nenabídl přímý odkaz na zdroj, nicméně tvrdí, že pochází z osobní stránky jedno z umělců, který ve studiu Aspyr (původní vývojářské studio) pracoval do roku 2021.
Ačkoliv obrázek zase tolik neukazuje, kvůli informačnímu suchu stále jde o jednu z nejlepších ukázek práce, kterou jsme dosud dostali. Dle obrázku se dá předpokládat, že studio chtělo oproti originálu zavést hustší vegetaci i více detailů, aby lesnímu prostředí vdechlo dodatečný život. Vzhledem ke stáří materiálů se ale studio od takového zpracování už mohlo dávno posunout.
Dokud se Saber Interactive nevytasí s další ukázkou či novým oznámením, nebude ani jasné, zda projekt stále žije. Jeho komplikace odstartovaly problematickým stavem studia Aspyr, kvůli němuž došlo k odkladu a následnému přebrání otěží vývoje právě Saberem. Ten si následně sám prošel turbulentním obdobím, během něhož se odloučil od Embraceru.
Celek aktuálně chystá hned několik her, kam patří Space Marine 3, John Carpenter's Toxic Commando, Jurassic Park: Survival, Clive Barker’s Hellraiser: Revival, Road Kings, Painkiller nebo Turok Origins. Na nedostatek práce si rozhodně stěžovat nemohou a je vlastně otázkou, jestli je na legendární KOTOR mezitím ještě nějaké místo. Rebelové i příznivci Impéria nicméně pevně věří, že ano.