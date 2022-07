Remake Star Wars: Knights of the Old Republic se údajně odkládá na neurčito

27. 7. 2022 11:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Star Wars: Knights of the Old Republic, či lidově KOTOR, patří k mým největším videoherním restům. I proto jsem s velkým povděkem přijal loňské oznámení remaku, díky němuž si budu moci žánrovou klasiku užít v moderním kabátku. Zřejmě mi ale nebude přáno.

Alespoň to tvrdí Jason Schreier z Bloombergu s odkazem na zdroje, které jsou údajně vývoji hry blízko. Podle nich má projekt závažné problémy a společnost Aspyr jej dokonce odložila na neurčito. V uplynulém měsíci byly dokonce náhle a nečekaně vyhozeny dvě zásadní vedoucí osobnosti vývoje, konkrétně šlo o výtvarného ředitele Jasona Minora a šéfa designérů Brada Prince.

Na řadě červencových schůzek byli zaměstnanci údajně seznámeni s tím, že vývoj remaku Star Wars: Knights of the Old Republic je pozastaven a Aspyr nyní bude hledat nové kontrakty a příležitosti, kterým se jeho týmy budou moci věnovat. Tento krok je zarážející i proto, že Aspyr dokončil 30. června takzvaný vertical slice neboli ukázku hry, která by měla předvádět zásadní aspekty pro prezentaci produkčním partnerům ze Sony a Lucasfilmu. Vývojáři prý byli s odvedenou prací velmi spokojení, o to překvapivější bylo následné oznámení o pauze, které přišlo ze strany managementu.

Aspyr sám na otázky Bloombergu zatím nereagoval, Schreierovy zdroje nicméně uvádějí, že výsledná demoverze nebyla na takové úrovni, jakou si vedení představovalo, náklady na ni navíc byly zcela disproporční a vývoj celého projektu by se extrémně prodražil. Mimo to Aspyr tvrdil partnerům i zaměstnancům, že remake KOTOR vyjde do konce letošního roku, současný realistický odhad ale spíš odkazuje na rok 2025.

V tuto chvíli není jasné, zda je hra definitivně u ledu, nebo jestli je termín pauza skutečně jen krátkým nadechnutím. Objevují se také spekulace, že by celý vývoj mohlo převzít studio Saber Interactive, které před časem začalo s projektem pomáhat.