Remake KOTORu přerůstá tvůrcům přes hlavu. Vypomůže jim další studio

20. 5. 2022 11:44 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Studio Aspyr spadající pod Embracer Group loni konečně oznámilo dlouho spekulovaný remake legendární hry Star Wars: Knights of the Old Republic. Ale vzhledem k minulosti studia, které se zaměřovalo téměř výhradně na portování her na systémy od Applu, jde o velice ambiciózní projekt, na který Aspyr zjevně nestačí.

Embracer ve své finanční zprávě oznámil (díky Eurogameru), že společnost od počátku věděla, že na vytvoření takto rozsáhlé hry (prakticky od nuly) nebude jedno studio stačit, a tak se k Aspyru přidává i část Saber Interactive, která má s omlazováním her jisté zkušenosti (remastery Crysis, například). O remaku KOTORu bychom se měli dozvědět víc v následujících měsících.