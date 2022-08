Na problémovém remaku Star Wars: Knights of the Old Republic bude pracovat nové studio

23. 8. 2022 12:49 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

To, že je remake kultovního RPG z 2003 Star Wars: Knights of the Old Republic problematický, naznačovaly už zprávy z července. Teď se drby jen potvrdily. Texaské studio Aspyr, které na předělávce pracovalo přes dva roky, o značku přišlo. Místo toho bude na remaku nově dělat východoevropská pobočka Saber Interactive.

Oficiálně se k tomu skupina Embracer Group, pod kterou spadá jak Aspyr, tak Saber, nevyjádřila. Na druhou stranu, minulý týden ve své finanční zprávě Embracer zmínil fakt, že jeden z AAA projektů byl převeden do jiného studia v rámci skupiny. Už tehdy se objevily spekulace, že nejspíš půjde právě o Star Wars a Saber, teď se to potvrdilo.

Z reportu není zřejmé, které pobočka Saberu se nově bude vylepšené verzi KOTOR věnovat. Studio má ovšem zkušenosti s remaky například z roku 2014, kdy pomáhalo při vývoji Halo: The Master Chief Collection. Tak snad se jim bude dařit lépe než Aspyru.