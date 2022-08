Remake Star Wars: KOTOR možná nakonec není ztracen

19. 8. 2022 12:42 | Novinky | autor: Pavel Makal

Pokud jste se těšili na remake Star Wars: Knights of the Old Republic, který byl oznámen na loňské zářijové PlayStation Showcase, patrně vás velmi zklamala nedávná reportáž od Jasona Schreiera, který tvrdí, že má projekt studia Aspyr obří problémy a v zásadě byl odložen na neurčito.

Na lámání holí je ale dost možná ještě brzy, protože by situace nemusela být tak černá. Jak vyplývá z finančních výsledků Embracer Group, hra možná ještě není vůbec ztracena, byť na ní už Aspyr skutečně pracovat nebude. V dokumentech k finanční zprávě se totiž hovoří o tom, že jeden z AAA projektů byl přesunut z jednoho studia do jiného v rámci skupiny Embracer. Důležité ovšem je, že tento přesun podle názoru společnosti nebude mít za následek významné zpoždění vývoje.

Samozřejmě je možné, že dokument hovoří o zcela jiném projektu, KOTOR v něm není explicitně zmíněn, zároveň se ale dá předpokládat, že zmínka o hladkém přesunu bez větších následků je způsobem, jak uklidnit investory, které mohla Schreierova reportáž znervóznit.

Zatím není jasné, do jakého studia by měl být vývoj hry přesunut, jako nejsmysluplnější varianta se ovšem jeví Saber Interactive, které Aspyru s projektem pomáhalo. Společnost Embracer ani studio Aspyr na reportáž publikovanou v magazínu Bloomberg nijak nereagovaly, Schreierovy zdroje nicméně situaci kolem vývoje popisovaly velmi negativně a uváděly, že hra nevyjde dřív než v roce 2025. Ze hry jsme zatím viděli jen krátký teaser, a tak je podobně vzdálený termín vydání vysoce pravděpodobný.