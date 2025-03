Naděje umírá poslední. V Saberu stále počítají s remakem Knights of the Old Republic

Mělo to být snadné vítězství. Když se v roce 2021 oznámil remake legendárního RPG Star Wars: Knights of the Old Republic, málokdo asi čekal, že se hra ocitne ve vývojovém pekle. Studio Aspyr se potýkalo s vnitřními problémy, aby přepracovaný KotOR o rok později odložilo na neurčito. Krátce nato se vývoje chopili v Saber Interactive, kde si taky užili svoje, když se studio minulý rok odloučilo od mateřské skupiny Embracer.

Z remaku jsme tak ani po čtyřech letech neviděli nic než krátký teaser a jeden artwork. Saberu se daří, minulý týden oznámil začátek vývoje Space Marine 3, letos má z jeho dílny vyjít taky fantastický následovník SnowRunnera RoadCraft, ale předělávka výpravného RPG ze světa Hvězdných válek pořád nikde. Navzdory této dlouhé odmlce však studio tvrdí, že všechny hry, o kterých mluvili, jsou stále ve vývoji.

Saber Interactive is one of the largest independent developers in the world. We are working on numerous games across many different genres. Everything that we have talked about is still in development. We will share information on upcoming games when we have something cool to…