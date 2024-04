Práce na remaku Star Wars: Knights of the Old Republic stále pokračují

3. 4. 2024 15:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Star Wars: Knights of the Old Republic od studia BioWare se považuje za jedno z nejlepších RPG herní historie. Už před třemi lety jsme se dozvěděli o tom, že studio Aspyr pod hlavičkou vydavatelství Embracer chystá moderní remake, projekt ale bohužel postihla řada zásadních problémů. Navzdory tomu ale vývoj údajně stále pokračuje.

První zádrhel přišel už v roce 2022, kdy prezentované demo se všemi zásadními herními prvky (tzv. vertical slice) odmítly společnosti Lucasfilm Games i Sony. Právě japonský držitel platformy projekt z části financoval a zajistil si konzolovou exkluzivitu. Embracer následně vývoj přesunul z Aspyru do Saber Interactive, tedy studia, které v minulosti vytvořilo třeba World War Z či SnowRunner a v současnosti chystá Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Jenže tím trable nekončí, protože Embracer studio Saber Interactive prodal firmě Beacon Interactive, tedy holdingové společnosti jednoho ze spoluzakladatelů Saberu. Akvizice v hodnotě bezmála čtvrt miliardy dolarů se týkala i studií, která pod Saber spadají, tedy 3D Realms, 4A Games, New World Interactive, Nimble Giant Entertainment, Sandbox Strategies a Slipgate Ironworks.

Navzdory složité situaci a řadě spekulací o tom, že je remake Knights of the Old Republic u ledu, můžeme prý aspoň zatím zůstat v klidu a dál se těšit. V rozhovoru pro IGN to aspoň tvrdí šéf Saber Interactive a zároveň Beacon Interactive, Matthew Karch. Ten zároveň dodává, že studio pilně pracuje na tom, aby předčilo očekávání zákazníků, což pravděpodobně znamená, že si na filnální výsledek ještě nějaký čas počkáme.

Svět Hvězdných válek by se měl letos hráčům připomenout akční adventurou v otevřeném světě Star Wars Outlaws, v plánu je i pokračování série Jedi od Respawnu, strategie od studia Bit Reactor a své štěstí v předaleké galaxii hledá i David Cage a jeho studio Quantic Dream s projektem Star Wars: Eclipse.