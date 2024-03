Embracer se prý chystá prodat tvůrce remaku Star Wars: The Knights of the Old Republic

1. 3. 2024 14:30 | Byznys | autor: Adam Homola

Embracer Group se údajně snaží prodat studio Saber Interactive blíže neupřesněné skupině soukromých investorů za částku, která by mohla dosáhnout až 500 milionů dolarů (11,7 miliardy korun). Uvádí to herní novinář Jason Schreier pro Bloomberg s odkazem na zdroje obeznámené s transakcí.

Tento krok přichází v rámci širší restrukturalizace Embraceru s cílem snížit dluh vůči věřitelům, která by měla skončit na konci března. Doposud vedla k propuštění více než tisícovky zaměstnanců a uzavření několika studií.

Schreier poznamenává, že právě prodej Saber Interactive má být tím nejzásadnějším krokem probíhající restrukturalizace. Dluh Embraceru ke konci loňského roku činil 1,5 miliardy dolarů (přes 35 miliard korun), v polovině přitom švédská skupina naznačila, že by ho do konce března měla snížit přibližně na polovinu.

Navzdory údajnému prodeji mají ale Saber Interactive pokračovat v práci na očekávaném remaku kultovního Star Wars: Knights of the Old Republic. Tak trochu prokletý projekt, který začal svůj život pod hlavičkou studia Aspyr, jen aby se před dvěma lety dostal do rukou právě Saber Interactive. Zatím jsme ze hry jako takové ale neviděli vůbec nic a i informací je trestuhodně málo.

Embracer koupil studio Saber Interactive v roce 2020 za 525 milionů dolarů. V posledních letech mělo na svědomí hry jako Snowrunner, World War Z nebo třeba aktuální Expeditions: A Mudrunner Game. Podle Bloombergu momentálně zaměstnává přes 3 500 lidí, kteří by se po odprodeji měli od Embraceru odpojit spolu s ním.

V jakém stavu je ale očekávaný remake Knights of the Old Republic, nikdo neví. Není to tak dávno, kdy se o osudu moderní předělávky jednoho z nejlepších RPG všech dob spekulovalo. Fakt, že jsme o hře už dlouho nic konkrétního neslyšeli ani jsme z ní nic neviděli, není zrovna povzbudivý.