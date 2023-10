AKTUALIZOVÁNO: Sony stáhlo informace o remaku KOTOR údajně kvůli hudební licenci

2. 10. 2023 10:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Aktualizováno 2.10.

Sony ve vyjádření pro herního novináře Stephena Totila tvrdí, že stažení informací o remaku KOTOR je součástí běžné obchodní praxe, protože prý obsahuje autorskou hudbu, které končí platnost licence. Takové vysvětlení ale vyvolává více otázek, než jich zodpovídá. Například proč si Sony zaplatilo licenci pro marketingové materiály na tak krátkou dobu, vždyť i kdyby nebyla ve vývojovém pekle, přece nemohli počítat s tím, že za dva roky vyjde?

Asked Disney what was up and they sent me to Sony.



Asked Sony what was up and they said: "As part of normal business, we delist assets with licensed music when the licenses expire."



Of course, now I'm asking why the music license would expire for an upcoming game https://t.co/m9xjQQpWSc — Stephen Totilo (@stephentotilo) September 29, 2023

Vysvětlení mi přijde absurdní i proto, že na oficiálním YouTube kanále Sony najdete Star Wars trailery, které jsou klidně osm let staré. Jako například ten na Battlefront. Navíc pokud tedy šlo jen o licencovanou hudbu, proč potom Sony mazalo zmínky o remaku i ze sociálních sítí? Doufejme, že na tyto otázky najdeme brzy odpovědi, ale za mě stále platí, že to s předělávkou kultovního RPG z předaleké galaxie nevypadá dobře.

Původní článek 29.9.

Remake skvělého RPG Star Wars: Knihgts of the Old Republic je ve vývojovém pekle. Spekulace o tom, jestli je projekt zrušený, se střídají s ujišťováním, že se na předělávce od Bioware stále pracuje. Jenže zdá se, že teď dává od příběhu Dartha Revana ruce pryč i Sony. V posledních dnech zmizely z komunikačních kanálů společnosti o remaku veškeré zmínky a informace.

Playstation has officially hidden the 2021 reveal trailer for Star War: Knights of the Old Republic on YouTube. You can see the Trailer is clearly in the full 2021 Showcase Playstation Showcase but the individual Trailer has been hidden.https://t.co/2WPn4ib2C8 — Crusader II Elessar (@Crusader3456) September 28, 2023

Bylo to právě na PlayStation Showcase v roce 2021, kde se poprvé představil krátký teaser oznamující práce na moderním Kotoru. Vývoj měl probíhat v interním studiu skupiny Embracer, která se ale letos potýká se značnými finančními problémy, které vedly k masivnímu propouštění ve švédskou společností vlastněných studiích. Nebylo by proto divu, kdyby se s remakem v boji firmy o přežití nepočítalo.

Něco víc ale možná o budoucnosti projektu vědí v Sony. A podle všech indicií to s Knights of the Old Republic nevypadá dobře. Uživatelé sociálních sítí si totiž všimli, že krátký teaser je na kanále YouTube nastavený jako soukromý, nedá se zhlédnout. Stejně tak byly smazány veškeré zmínky o remaku z oficiálního účtu PlayStationu na sociální síti X (Twitter).

Sony naštěstí nešlo tak daleko, aby informace vystřihávalo z videí z PlayStation Showcase 2021. Stále se tak můžete podívat na rozhovor s vývojáři po oznámení.

K oficiálnímu zrušení remaku Star Wars: Knights of the Old Republic sice zatím nedošlo, ale vypadá to, že k němu má projekt zatraceně blízko.