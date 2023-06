Skupina Embracer ohlašuje restrukturalizaci. Bude se rušit, zavírat a propouštět

14. 6. 2023 14:43 | Novinky | autor: Jan Slavík

Lars Wingefors, šéf holdingové skupiny Embracer, pod jejíž dceřinou společnost Plaion spadá mimo jiné také třeba české studio Warhorse, v otevřeném dopise svým podřízeným naznačil výhled do budoucna a oznámil zeštíhlování společnosti. A jedná se o plány, ze kterých musel snad všechny zaměstnance krom nejvyšších ředitelů zalít studený pot.

Dopis (plné znění zde) vzletně a květnatě tančí okolo kruté reality: Bude se šetřit. Pocítí to studia, dotkne se to projektů a hlavně o tom samozřejmě budou vědět samotní lidé. Konsolidační program by měl zařadit zpátečku po masivních investicích, kdy Embracer skupoval kde co, a měl by se místo toho zaměřit na optimalizaci firmy.

Šéf slibuje, jak bude Embracer po dokončení programu skvěle vydělávat a růst, z čehož zaměstnanci, kteří v jeho rámci přijdou o práci, jistě padají do mdlob samou radostí. Bez propouštění se totiž proměna společnosti neobejde. „Embracer momentálně zaměstnává na 17 000 lidí, a ačkoliv bude tohle číslo ke konci roku nižší, je ještě moc brzy to předpovědět přesně,“ píše Wingefors.

V plánu je uzavřít či odprodat blíže nespecifikovaná studia a zrušit, případně zmrazit vývoj některých herních projektů. Firma se také přestane zaměřovat na vydávání titulů třetích stran a chce se víc soustředit na tvorbu v rámci vlastních značek.

Wingefors slibuje, že se změny v drtivé většině dotknou jen dosud neoznámených projektů a hry, o kterých už veřejnost ví, vyjdou podle dříve oznámeného plánu. Jmenovitě se pak těší na Remnant 2, Space Marine 2, Payday 3, Hot Wheels Unleashed 2, Arizona Sunshine 2, Alone in the Dark, Homeworld 3 a další. Také zmínil, že úspěch Dead Island 2 překonal očekávání vedení.

První kroky oznámeného programu by měly probíhat s okamžitou platností, celý restrukturalizační a zeštíhlovací proces by pak měl trvat až do března 2024. Připomeňme, že se kvůli zhoršující se ekonomické situaci nejedná o ojedinělý jev – propouští se mimo jiné také třeba v Microsoftu, v Unity, ve Firaxis, v Metě, v Relic Entertainment a dalších.