Propouštění v Metě ovlivní i vývojáře ze studia Ready at Dawn

Propouštění v nadnárodní korporaci Meta, které má letos ovlivnit až 10 tisíc pracovních pozic, může mít dopad i na vývojáře ze studia Ready at Dawn. Americké studio můžete znát jako autory handheldových dílů God of War nebo steampunkového The Order 1886. Studio v roce 2020 koupil Oculus, který patří pod Metu, aby pro něj vyvíjelo tituly exkluzivně pro virtuální realitu.

my choice words are that i cannot disparage M*ta so let me just say that Ready at Dawn was a wonderful studio full of incredible people. i genuinely learned a ton, including from one co-worker in particular, who i will be eternally grateful toward.