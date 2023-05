Remake Star Wars: Knights of the Old Republic dost možná nikdy nevyjde

23. 5. 2023 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

V roce 2021 příznivci předaleké galaxie mohli slavit, studio Aspyr tehdy totiž oznámilo vytoužený remake Star Wars: Knights of the Old Republic. Jenomže ani ne rok po oznámení se začaly šířit zvěsti o problémech projektu, kdy původní Aspyr vystřídalo studio Saber Interactive. Ani tato změna zjevně příliš nepomohla a o hře jsme od loňského srpna vůbec neslyšeli. A pravděpodobně ještě dlouho neuslyšíme, kdy na stole je i možnost, že se předělávky nikdy nedočkáme.

Možná nezvratné potíže naznačuje známý insider a novinář Jeff Grubb z webu Giant Bomb (děkujeme webu The Gamer), který své obavy o projekt projevil v nejnovějším díle svého podcastu. Předělávku zmínil v odpovědi na dotaz, jestli si myslí, že Prince of Persia: The Sands of Time Remake vyjde právě před dobrodružstvím ze světa Hvězdných válek.

Zvládl přitom zklamat hned dvě skupiny fanoušků - nejdříve lidi, kteří vyhlíží perského prince, jelikož Grubb tvrdí, že Ubisoft o něm vůbec nemluví a ani ho nenajdeme v plánech společnosti na příští rok. Nicméně stále tvrdí, že tato předělávka vyjde dříve než Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, o němž si ve skutečnosti myslí, že světlo světa nikdy nespatří.

Připomenout můžeme, že původní spekulace při oznámení predikovaly vydání koncem roku 2022, což po loňském „odkladu na neurčito“ už působí jako krásná utopie. Zároveň titul mířil jako časová exkluzivita na PC a PlayStation 5, příčemž mnoho fanoušků doufalo, že se hra připomene na zítřejší akci PlayStation Showcase.

Samozřejmě zatím nic není oficiálně potvrzené a Grubb se ve svých spekulacích mnohdy plete, jeho slova ale naznačují, že situace kolem hry se nezlepšila a ze zákulisí nepřicházejí příliš slibné informace. Na druhou stranu, po peripetiích, které projekt provází, se nejedná o příliš překvapivé zprávy. Světlo naděje ale zhasíná jako poslední a třeba se známý insider v tomto případě zrovna mýlí.