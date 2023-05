Příští týden proběhne předváděčka PlayStation Showcase

E3 je sice nejspíš po smrti, ale léto se i tak ponese ve jménu herních akcí a oznámení. K nabitému programu sestávajícímu mimo jiné ze Summer Game Festu (8. června), Guerilla Collective (6. června), Future Games Show (10. června), Xbox Showcase (11. června) a Ubisoft Forward (12. června) přibude i prezentačka PlayStation Showcase.

See you soon!



PlayStation Showcase broadcasts live next Wednesday, May 24 at 1pm Pacific Time: https://t.co/GZVl6Du3Mu pic.twitter.com/mdvIlLq3Ph