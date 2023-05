E3 je mrtvá, ale červen se stejně ponese ve znamení herních akcí

Videoherní výstava E3 možná byla zrušena, ale její symbolické otěže už před pár lety převzal Summer Game Fest Geoffa Keighleyho. Na letošním ročníku se předvede přes čtyřicítka partnerů a počítá se s tím, že by většina z nich mohla tuto platformu využít k oznámení nových her.

☀️ #SummerGameFest szn is almost here.



The video game industry comes together to show you what's next.



Look for updates from 40+ partners.



️ Public tickets for our live showcase event at @youtubetheater on June 8 are now on sale at https://t.co/vpFuPnfyTe pic.twitter.com/hH9fhqGoT9