E3 byla oficiálně zrušená, největší herní konference tak zřejmě končí navždy

31. 3. 2023 0:02 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Před dvěma dny jsme konec v nadsázce prorokovali, nyní se stal realitou. Letošní výstava E3 byla organizátory zrušena, což znamená, že s největší pravděpodobností kdysi největší videoherní výstava definitivně končí i do budoucna. Se zprávou přišel nejprve server IGN, který měl tuto informaci ze dvou důvěryhodných zdrojů, následně ji potvrdila i organizující společnost ESA.

Důvod je celkem jasný, nezájem velkých vystavovatelů, kteří se postupem let z drahého výstaviště v Los Angeles vytráceli a pořádali vlastní oddělené tiskové konference. Jednu z posledních ran E3 zasadila covidová pandemie, která transformovala celý průmysl a naučila vydavatele i diváky využít streamovacích platforem pro představování nových her.

Už začátkem února jsme věděli, že se letošní E3 nezúčastní Sony, Nintendo ani Microsoft, před dvěma dny pak svou účast zrušil i Ubisoft. Pro ESA by tak pořádání výstavy nemohlo být rentabilní. Účast bylo sotva atraktivní pro novináře a návštěvníky zaměstnané v herním průmyslu, natož pro běžné návštěvníky, jimž se E3 snažila ve snaze o svou záchranu víc a víc otevírat. Za redakci Games.cz mohu jen říct, že jsme letos s účastí nepočítali, protože bylo jasné, že bude přítomno jen málo vystavovatelů a těžiště oznámení se stejně přesune mimo prostory Convention Centre.

Což se také stane. Už loni jsme měli týden, který jsme nazvali „Falešná E3“ a letos se bude situace zřejmě opakovat. Jako první přispěchal s ujištěním, že jeho plány se nemění, Geoff Keighley, který kromě „herních oscarů“ The Game Awards připravuje i Summer Game Fest. Tam představuje nové, velké tituly napříč žánry a asi i letos bude sloužit jako hlavní odrazový můstek herního týdne bez E3.

Summer Game Fest bude probíhat 8. června, v tomto časovém rámci bude i Xbox Game Showcase a Starfield Direct, 12. června se koná Ubisoft Forward a očekáváme i Nintendo Direct, tiskovku Sony a stálice v podobě PC Gaming Show a samozřejmě našich oblíbenců z Devolveru. Prostě a jednoduše, všichni se přesunou do online sféry, kde se v uplynulých letech zabydleli.

Z novinářského hlediska je třeba říct, že bude chybět networking na místě, ale samotné předvádění her novinářům do velké míry ztratilo své kouzlo. V posledních ročnících se velmi často stalo, že jste měli možnost si nějakou hru zahrát a než jste napsali dojmy, firmy vydaly obsáhlé video z naprosto téže sekvence. A čím více velkých hráčů z E3 mizelo, tím menší byly i šance na zajímavý rozhovor. My, kdo jsme se na E3 dostali, budeme nostalgicky vzpomínat na její unikátní atmosféru, ale zároveň jsme viděli, že někdejší model byl neudržitelný, zvláště při stížnostech vystavovatelů na nákladech, které pro ně E3 představuje už jen tím, že si musí pronajmout prostor v Convention Centre. Ti chudší to řešili tak, že své prezentace mívali v prostorech v blízkosti výstaviště a následně je v tomto napodobili i velcí hráči.

Nemusíme ale házet flintu do žita, zdá se, že konec největší americké herní výstavy ještě víc umocní význam kolínského Gamescomu, kam se obrací zraky velkých vydavatelů a který stále funguje. Loni jsme už na něj zase mohli po několika letech poslat svou výpravu. Stojí za zmínku, že poslední E3 s účastníky na místě proběhla v roce 2019, všechny ostatní ročníky, s výjimkou experimentálního „jenom online“ v roce 2020, byly zrušené.