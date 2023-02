Na E3 2023 nebude Xbox, Nintendo ani Sony

1. 2. 2023 14:21 | Novinky | autor: Jan Slavík

E3 se poslední roky kvůli pandemii konala pouze ve virtuální podobě. Loni se chystal návrat, ke kterému však nakonec nedošlo, ale letos už to konečně mělo vyjít! Obzvlášť, když se o show postarají odborníci na slovo vzatí ze společnosti ReedPop, kteří pořádají významné události jako PAX, EGX, Star Wars Celebration nebo New York Comic Con.

Jenže se zdá, že návrat bude o něco méně triumfální, než se doufalo. Sony se s výstavou rozkmotřila už v roce 2019, a že se tentokrát opět neukáže, není nic, z čeho by jednomu samým překvapením podlomila kolena. Jenže to vypadá, že s taktním „děkuji, nechci“ přišli i v Nintendu a Xboxu.

U Nintenda se také nejedná o žádný šok, protože Switch se blíží konci svého životního cyklu, oznámení nového hardwaru pro současnou generaci se zdá být v nedohlednu, a firma by tak prostě neměla co ukazovat, jak pro server IGN podotkl analytik Piers Harding-Rolls. To potvrzuje i server VGC, jehož zdroje s informacemi ohledně plánů Nintenda tvrdí prakticky to samé. I tak to zamrzí, protože Nintendo historicky patří k nesilnějším podporovatelům výstavy.

A Microsoft? Ten si zahraje na chytrou horákyni, protože na E3 bude nebude. Výkonný ředitel Xboxu Phil Spencer řekl: „E3 je pro mě zásadní záležitost v historii hraní. Miluju vzpomínat na cesty do Los Angeles, na tisíce lidí na místě, na akce pro fanoušky, co jsme pořádali. Rozhodně nechci, aby to skončilo. A tak naši prezentaci uskutečníme tak, aby se to hodilo fanouškům i novinářům, co přijedou na E3. Budeme dál spolupracovat s plány ESA, chceme totiž udělat všechno pro co největší úspěch E3.“

Jinak řečeno: „Máme vás sice rádi, ale beztak si radši uděláme něco svého.“ Akce Microsoftu stejně jako v předchozích letech proběhne souběžně s E3 v budově Microsoft Theater, ale firma tentokrát zřejmě nebude mít žádný stánek na samotné výstavě tradičně pořádané v Los Angeles Convention Centru.

Kdo na výstavě tedy nakonec opravdu bude, se vlastně pořádně neví. Zdroje IGN tvrdí, že organizace výstavy nebudí důvěru, protože společnost ReedPop kontaktovala vydavatele ohledně E3 loni na podzim s tím, že zamluvit si místo bude možné v prosinci, ale nebyla schopná popsat, jak to vlastně bude fungovat a vypadat.

„Nedá se říct, že bychom věděli, co přesně tahle výstava bude nebo jak bude probíhat, což je poměrně zvláštní, když se jedná o společnost, která se tak skvěle stará o PAX. O koncept E3 je mezi vydavateli skutečný zájem, ale je nesmírně frustrující, že nic nevíme,“ říká zdroj.

Má vůbec cenu bez největších hráčů něco pořádat? Prý ano. ReedPop k věci vydal prohlášení, v němž krom obšírného obcházení horké kaše ve zkratce tvrdí, že na výstavě tvrdě pracuje, že bude skvělá, omlouvá se za nedostatek komunikace a hlásí, že je o akci ohromný zájem a že až bude sestava vystavujících firem připravená ke zveřejnění, pochopíme, že výlet do Los Angeles bude stát za to.

Vracet výstavě zašlý lesk je tak či tak nevděčný úkol, když vydavatelé během pandemie zjistili, že si mohou akce a předváděčky uspořádat i odvysílat sami a levněji. Ale kdo ví, třeba není skepse na místě a ReedPop nám nakonec vytře zrak. Chcete-li to risknout, vězte, že akce proběhne od 13. do 16. června 2023, přičemž 15. a 16. jsou dny určené k návštěvě veřejnosti.