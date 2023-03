E3 je mrtvá. Chybět na ní bude i Ubisoft

Dříve obří a důležitý veletrh E3 (Electronic Entertainment Expo) opravdu nezažívá příjemné chvíle. Letošní ročník se sice konečně opět koná fyzicky v Los Angeles (rok 2020 a 2022 byl zcela zrušen, zatímco v roce 2021 proběhla digitální verze), avšak k čemu to, když na něm budou chybět skoro všechny velké společnosti.

Už dříve svou absenci oznámila dvojice Microsoft a Nintendo a nepočítá se ani se Sony, které na veletrhu chybí několik posledních let. Nintendo si ale třeba z pohledu neúčasti připisuje své poprvé. Microsoft už nějakou dobu na akci byl i nebyl, jelikož v době jejího konání si v přilehlém Microsoft Theatre dělal svoji vlastní výstavu, která se ale brala jako součást E3. Letos se však neobjeví ani touto formou a místo toho bude pouze odvysílán Xbox Games Showcase a Starfield Direct, který ukáže novinky z chystaných her.

Nyní pomyslný hřebíček do rakve přidává Ubisoft. Ten sice dříve potvrzoval svou účast, ale časy se mění stejně jako plány společnosti. Takže místo toho, aby Ubisoft udělal konferenci v rámci E3, raději si před jejím zahájením 12. června uspořádá v Los Angeles vlastní akci Ubisoft Forward, během které se zase více ukážou tituly, jako je Assassin's Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora či prokleté Skull and Bones. U těchto her se očekává upřesnění data vydání, což je důležité, protože se aktuálně spekuluje o odložení několika z nich.

„E3 během let vytvořila nezapomenutelné momenty v celém odvětví. I když jsme původně zamýšleli mít oficiální účast na E3, následně jsme se rozhodli jít jiným směrem a 12. června v Los Angeles uspořádáme akci Ubisoft Forward Live. Těšíme se, že se s našimi hráči brzy podělíme o další podrobnosti,“ potvrdil mluvčí společnosti magazínu VGC.

Jak to vypadá, relevantnost celé akce stále více upadá. K dnešnímu dni nebyla oznámena přímá účast žádného velkého vydavatele. To pro společnost ReedPop, která má event aktuálně na starosti, nevěstí vůbec nic dobrého a přináší to mnoho otázek ohledně podoby E3.

Plánem bylo a zatím i je, že se uskuteční od 13. do 16. června. První dva dny budou určené především pro byznys, takže v tuto dobu bude akce uzavřena pro veřejnost. Ta se na místo činu dostane ve zbylých dnech, takže od 15. do 16. června.

Vzhledem k tomu, že velké množství důležitých jmen svou účast odpískalo, je teoreticky ve hře i zrušení celého veletrhu. Takovému kroku by se ostatně nedivil ani Andy Robinson, zakladatel a redaktor webu VGC.

„V souvislosti s E3 je často těžké oddělit fakta od spekulací, ale není překvapením, že ve spojitosti s ní neslyším dobré věci. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby akce byla tenhle týden zrušena – ale doufám, že ne. Je mi líto těch, kteří za akcí stojí a udělali vše, co se po nich chtělo,“ píše Robinson na svém Twitteru.

It's often tough to separate the facts from the conjecture on E3, but unsurprisingly I'm really not hearing good things. Would not be surprised at all if it's called off this week - but I hope it isn't. I feel so sorry for those behind it who did everything asked of them