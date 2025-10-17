Star Wars: Eclipse stále žije. Quantic Dream dělá ještě na další hře
zdroj: Foto: Quantic Dream

Star Wars: Eclipse stále žije. Quantic Dream dělá ještě na další hře

PlayStation 4 PC PlayStation 3 PlayStation 2 Xbox 360 Xbox PlayStation 5 Xbox Series

17. 10. 2025 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Star Wars: Eclipse
Star Wars: Eclipse
Star Wars: Eclipse
Galerie

Quantic Dream je studiem spoluzaloženým Davidem Cagem, který se zaměřuje na silně příběhové filmové hry. Heavy Rain, Detroit: Become Human i postarší Fahrenheit posouvaly hranice vyprávění i technologií, přestože můžeme diskutovat, zda jde ještě o videohry. Zkrátka mnoho zkušeností a ideální základ na to, aby se tým pustil do neprobádaných vod multiplayeru, že ano?

Společnost po vzoru jiných studií oznámila, že chystá kompetitivní hru pro více hráčů. Otevírá tím novou kapitolu studia. Cage si uvědomuje, že jde o riskantní směr, ale doplňuje, že zkoušení nových věcí a snaha o nemožné byla vždy pevně zakořeněné v DNA týmu. A pevně věří v představení nových konceptů, jimiž se prosadí v soutěživé scéně.

zdroj: Quantic Dream

„Nový titul může naše fanoušky překvapit, protože se velmi liší od toho, co jsme dosud dělali. Ale riskovat, klást si výzvy, zkoušet nové způsoby hraní i vyprávění příběhů či pokoušet se o to, co se zdá být nemožné, bylo vždy součástí naší DNA. A víme, jak náročné je vytvořit něco nového,“ píše Cage v prohlášení.

„Získat si důvěru hráčů, vyniknout v tak konkurenčním prostředí a představit nové koncepty je neuvěřitelně náročné. A protože v tomto žánru nemáme žádné zkušenosti, víme, že musíme všem dokázat náš um. Proto je vaše podpora a zpětná vazba nezbytná. Věříme, že společně můžeme vytvořit něco opravdu jedinečného,“ slibuje si.

Star Wars: Eclipse
Novinky
Quantic Dream opouští hlavní scenárista Detroit: Become Human a Star Wars: Eclipse

Ačkoliv by člověk rád týmu věřil, stejně se nad podobným krokem musí podivit. Především kvůli tomu, jak se vstup do multiplayerových vod podařil jiným podobným týmům. Anthem, Redfall, Marvel's Avengers či nedávný FBC: Firebreak jsou tituly zaměřené na více hráčů od zkušených tvůrců převážně singleplayerových zážitků. A všechny do jednoho pohořely. Bude Quantic Dream výjimkou?

Zároveň se nemusíte bát, že by na hry pro jednoho hráče zanevřeli. Na před čtyřmi lety oznámeném Star Wars: Eclipse se nadále pracuje, přestože v minulém roce tým opustil hlavní scenárista Adam Williams. Studio se podle všeho už nemůže dočkat, až se hráči o projektu dozví další informace.

Smarty.cz
Tagy:
akční sci-fi fantasy adventura star wars akční adventura
Zdroje:
WCCFtech, Quantic Dream, Jason Schreier
Hry:
Fahrenheit Heavy Rain Detroit: Become Human Star Wars: Eclipse
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Two Point Museum x Vampire Survivors
Two Point Museum x Vampire Survivors
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Fight Club #746 – Moderní válka
Fight Club #746 – Moderní válka
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Arc Raiders – Předobjednávky
Arc Raiders – Předobjednávky
Dinolords – Uzavřená alfa
Dinolords – Uzavřená alfa
Legacy of Valor – Představení
Legacy of Valor – Představení
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Outspace - Trailer
Outspace - Trailer
World of Tanks Blitz - The Walking Dead
World of Tanks Blitz - The Walking Dead
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Aledorn – Rozpracované intro
Aledorn – Rozpracované intro
Frictional Games – Nový projekt
Frictional Games – Nový projekt
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer

Nejnovější články