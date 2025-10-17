Star Wars: Eclipse stále žije. Quantic Dream dělá ještě na další hře

Quantic Dream je studiem spoluzaloženým Davidem Cagem, který se zaměřuje na silně příběhové filmové hry. Heavy Rain, Detroit: Become Human i postarší Fahrenheit posouvaly hranice vyprávění i technologií, přestože můžeme diskutovat, zda jde ještě o videohry. Zkrátka mnoho zkušeností a ideální základ na to, aby se tým pustil do neprobádaných vod multiplayeru, že ano?
Společnost po vzoru jiných studií oznámila, že chystá kompetitivní hru pro více hráčů. Otevírá tím novou kapitolu studia. Cage si uvědomuje, že jde o riskantní směr, ale doplňuje, že zkoušení nových věcí a snaha o nemožné byla vždy pevně zakořeněné v DNA týmu. A pevně věří v představení nových konceptů, jimiž se prosadí v soutěživé scéně.
„Nový titul může naše fanoušky překvapit, protože se velmi liší od toho, co jsme dosud dělali. Ale riskovat, klást si výzvy, zkoušet nové způsoby hraní i vyprávění příběhů či pokoušet se o to, co se zdá být nemožné, bylo vždy součástí naší DNA. A víme, jak náročné je vytvořit něco nového,“ píše Cage v prohlášení.
„Získat si důvěru hráčů, vyniknout v tak konkurenčním prostředí a představit nové koncepty je neuvěřitelně náročné. A protože v tomto žánru nemáme žádné zkušenosti, víme, že musíme všem dokázat náš um. Proto je vaše podpora a zpětná vazba nezbytná. Věříme, že společně můžeme vytvořit něco opravdu jedinečného,“ slibuje si.
Ačkoliv by člověk rád týmu věřil, stejně se nad podobným krokem musí podivit. Především kvůli tomu, jak se vstup do multiplayerových vod podařil jiným podobným týmům. Anthem, Redfall, Marvel's Avengers či nedávný FBC: Firebreak jsou tituly zaměřené na více hráčů od zkušených tvůrců převážně singleplayerových zážitků. A všechny do jednoho pohořely. Bude Quantic Dream výjimkou?
Zároveň se nemusíte bát, že by na hry pro jednoho hráče zanevřeli. Na před čtyřmi lety oznámeném Star Wars: Eclipse se nadále pracuje, přestože v minulém roce tým opustil hlavní scenárista Adam Williams. Studio se podle všeho už nemůže dočkat, až se hráči o projektu dozví další informace.