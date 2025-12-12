zdroj: Crystal Dynamics

Dvojitá porce sličné archeoložky. Tomb Raider se vrací s reimaginací prvního dílu a novinkou

12. 12. 2025 4:25 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

I díky únikům se předpokládalo, že se dneska na TGA vrátí Lara Croft a série Tomb Raider, jen málo lidí ale čekalo, že to bude rovnou v dvojité dávce. Jak to ovšem vypadá, následující dva roky budou mít příznivci neohrožené archeoložky vysloveně žně.

Hned příští rok vyjde Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Jde o remake a vlastně i trochu reimaginaci původního dobrodružství z roku 1996, které chce oslavit jeho 30. výročí. Vrací se proto arkádovější pojetí plné akrobatických kousků s pistolí v každé ruce, tentokrát ale v moderním vizuálním pojetí, designu a s několika překvapeními.

Znovu tak prozkoumáte džungle Peru, starobylé ruiny Řecka, pouště Egypta i tajemný středomořský ostrov plný mýtů, kde na vás čekají nástrahy a smrtící pasti během toho, co budete hledat rozptýlené části Scionu – artefaktu nezměrné moci. Crystal Dynamics spolupracující se studiem Flying Wild Hog slibuje, že bude ctít původní materiál, aby byli spokojení letití fanoušci, ale současně představí dostatečné změny, aby si Tomb Raider: Legacy of Atlantis užila i nová generace.

Pokud byste snad ale chtěli něco vysloveně nového, musíte si počkat do roku 2027 na Tomb Raider: Catalyst. Slibuje dosud největší dobrodružství v plynulé divočině složené z vysokých hor, hustých džunglí i tajemných ruin, které hrdinka prozkoumá s pomocí moderní technologie.

Sigourney Weaver
Novinky
Amazon loví hvězdu Vetřelce. Sigourney Weaver by si mohla zahrát v seriálu Tomb Raider

Z popisu mluvícím o „plynulé divočině“ se dá tak trochu odtušit, že by mohlo přijít s otevřeným světem zasazeným do severní Indie, kde se historie střetává se současností a vypuštěnou mýtickou sílou zvěstující katastrofu. Lara si bude muset vybrat, komu z rivalů a spojenců bude věřit přitom, když se jí pokusí zabránit.

I v případě Tomb Raider: Catalyst to vypadá, že se herně vracíme k původním hrám a opouští se lehce survival pojetí posledních rebootů. V obou hrách Laru nadabuje talentovaná Alex Wilton Regan, jejíž hlas můžete znát coby ženskou verzi hlavní postavy v Dragon Age: Inquisition nebo Samanthu Traynor z Mass Effectu 3. Oba projekty vznikají ve spolupráci s Amazon Game Studios.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
