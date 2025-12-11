Amazon loví hvězdu Vetřelce. Sigourney Weaver by si mohla zahrát v seriálu Tomb Raider
Amazon loví hvězdu Vetřelce. Sigourney Weaver by si mohla zahrát v seriálu Tomb Raider

11. 12. 2025 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Amazon si pro zatím nespecifikovanou roli v chystaném hraném seriálu Tomb Raider vyhlédl opravdu zajímavé herecké jméno. Podle informací magazínu Deadline jedná s herečkou Sigourney Weaver. Vyjednávání zatím stále běží, zatím tedy není jisté, zda se obě strany dohodnou, ani jaká postava by Weaver případně připadla.

Herečka se momentálně chystá na premiéru snímku Avatar: Oheň a popel, za svou dlouhou filmovou kariéru má na kontě řadu ikonických rolí – kromě Ellen Ripley v sérii Vetřelec si zahrála například v Krotitelích duchů či ve snímku Gorily v mlze. Pokud by na seriálovou adaptaci příběhu legendární archeoložky kývla, objevila by se po boku Sophie Turner, která už dříve získala hlavní roli Lary Croft.

Dalším potvrzeným členem obsazení připravovaného seriálu je britský herec Martin Bobb-Semple, jehož postava má podle popisu Amazonu sehrát významnou roli. Spekuluje se, že by mohlo jít o Zipa, Lařinu technickou podporu z Tomb Raider: Legend, nic oficiálního ale zatím nezaznělo.

Za připravovanou seriálovou adaptací stojí Phoebe Waller-Bridge, autorka seriálů Potvora nebo Na mušce, která zastoupí hned několik klíčových funkcí – vedle autorky je showrunnerka, scenáristka i výkonná producentka. Režii a produkci povede Jonathan van Tulleken (Šógun, Misfits), společně se spolu-showrunnerem a producentem Chadem Hodgem (Dobré mravy, Městečko Pines). Natáčení má podle plánů začít už za několik týdnů, konkrétně 19. ledna.

Tomb Raider se vedle hraného seriálu vrátí i v dalších podobách. Amazon spolupracuje s Crystal Dynamics na dalším díle herní série na Unreal Enginu 5, bližší informace o pokračování bychom měli dostat už dnes v noci během slavnostního předávání The Game Awards 2025. Na Netflix dnes zároveň dorazí druhá a poslední série animovaného seriálu Tomb Raider: The Legend of Lara Croft.

akční Tomb Raider Lara Croft adventura dobrodružná Tomb Raider (série)
Deadline
Tomb Raider (Unreal Engine 5)
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
