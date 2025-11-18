Lara Croft se vrací! Druhá řada animáku Tomb Raider ukazuje žraloky a závod s amatérským bohem

Netflix odhalil první trailer na druhou (a zároveň poslední) řadu animovaného seriálu Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, která na streamovací službu dorazí 11. prosince. Návrat ikonické hrdinky doprovází pořádná dávka akce: Lara v ukázce mlátí žraloka přes čumák a pije kávu mezi výpravami, kam se vydává ozbrojená dvojicí cepínů. Společnost jí při tom dělá Sam z novodobého rebootu.
Druhá série odvypráví příběh o Lařině honbě za starověkými africkými relikviemi, které se snaží získat dřív, než je zneužije technovizionář posedlý vizí vlastního božství. V roli Lary se vrací Hayley Atwell, Jonahovi opět propůjčí hlas Earl Baylon a nově se přidává Karen Fukuhara jako Sam. A zatímco se anime chystá na velkolepé finále, v Amazonu už se chystá další seriálová verze Lary Croft, tentokrát hraná v podání Sophie Turner.