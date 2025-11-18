Lara Croft se vrací! Druhá řada animáku Tomb Raider ukazuje žraloky a závod s amatérským bohem
zdroj: Netflix

Lara Croft se vrací! Druhá řada animáku Tomb Raider ukazuje žraloky a závod s amatérským bohem

18. 11. 2025 19:12 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Netflix odhalil první trailer na druhou (a zároveň poslední) řadu animovaného seriálu Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, která na streamovací službu dorazí 11. prosince. Návrat ikonické hrdinky doprovází pořádná dávka akce: Lara v ukázce mlátí žraloka přes čumák a pije kávu mezi výpravami, kam se vydává ozbrojená dvojicí cepínů. Společnost jí při tom dělá Sam z novodobého rebootu.

Druhá série odvypráví příběh o Lařině honbě za starověkými africkými relikviemi, které se snaží získat dřív, než je zneužije technovizionář posedlý vizí vlastního božství. V roli Lary se vrací Hayley Atwell, Jonahovi opět propůjčí hlas Earl Baylon a nově se přidává Karen Fukuhara jako Sam. A zatímco se anime chystá na velkolepé finále, v Amazonu už se chystá další seriálová verze Lary Croft, tentokrát hraná v podání Sophie Turner.

Tomb Raider Lara Croft Tomb Raider (série) animovaný seriál
Netflix
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
