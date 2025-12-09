The Game Awards prozradí více o budoucnosti Tomb Raidera

Na letošních The Game Awards se dozvíme, kam dál zamíří jedna z nejikoničtějších herních značek vůbec. Producent TGA Geoff Keighley na sociálních sítích zve hráče, aby během čtvrtečního přenosu sledovali výhled do budoucnosti Tomb Raidera, a dodává, že jde o odhalení, které by neměli prošvihnout. Může jít o cokoliv od herního pokračování až po nové filmové či seriálové zpracování.
Lara Croft returns at #TheGameAwards!— Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 8, 2025
As just revealed in our The Game Awards Vote in Fortnite map portal, tune in Thursday night for a look at the future of one of gaming's most iconic franchises @tombraider
This is one you won't want to miss. pic.twitter.com/TSbWkyhAbI
A právě v tom je háček. Keighley výslovně neříká, že půjde o novou hru. Tomb Raider se totiž aktuálně chystá i v hrané seriálové podobě na Prime Video, takže část fanoušků zůstává opatrná. Pokud by však šlo opravdu o herní oznámení, nejlogičtějším kandidátem je nový velký díl od Crystal Dynamics.
Studio už v roce 2022 potvrdilo, že začalo pracovat na dalším Tomb Raiderovi, který tentokrát poběží na Unreal Enginu 5. Od té doby se ale o projektu nemluvilo – a Crystal Dynamics prošlo hned několika vlnami propouštění. O novém díle tak víme jen to, že vzniká, ale nemáme žádné detaily ani náznaky, jakým směrem se série tentokrát vydá.