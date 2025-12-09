The Game Awards prozradí více o budoucnosti Tomb Raidera
zdroj: Aspyr

The Game Awards prozradí více o budoucnosti Tomb Raidera

PC PlayStation 5 Xbox Series

9. 12. 2025 9:43 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Na letošních The Game Awards se dozvíme, kam dál zamíří jedna z nejikoničtějších herních značek vůbec. Producent TGA Geoff Keighley na sociálních sítích zve hráče, aby během čtvrtečního přenosu sledovali výhled do budoucnosti Tomb Raidera, a dodává, že jde o odhalení, které by neměli prošvihnout. Může jít o cokoliv od herního pokračování až po nové filmové či seriálové zpracování.

A právě v tom je háček. Keighley výslovně neříká, že půjde o novou hru. Tomb Raider se totiž aktuálně chystá i v hrané seriálové podobě na Prime Video, takže část fanoušků zůstává opatrná. Pokud by však šlo opravdu o herní oznámení, nejlogičtějším kandidátem je nový velký díl od Crystal Dynamics.

Studio už v roce 2022 potvrdilo, že začalo pracovat na dalším Tomb Raiderovi, který tentokrát poběží na Unreal Enginu 5. Od té doby se ale o projektu nemluvilo – a Crystal Dynamics prošlo hned několika vlnami propouštění. O novém díle tak víme jen to, že vzniká, ale nemáme žádné detaily ani náznaky, jakým směrem se série tentokrát vydá.

Smarty.cz
Tagy:
akční Tomb Raider Lara Croft adventura dobrodružná The Game Awards Tomb Raider (série)
Zdroje:
Geoff Keighley
Hry:
Tomb Raider (Unreal Engine 5)
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Český přenos The Game Awards 2025
Český přenos The Game Awards 2025
Control: Resonant – Představení
Control: Resonant – Představení
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Pragmata – Datum vydání
Pragmata – Datum vydání
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2
The Boys: Trigger Warning - Oznámení
The Boys: Trigger Warning - Oznámení
Tainted Grail: The Fall of Avalon - Sanctuary of Sarras - Oznámení rozšíření
Tainted Grail: The Fall of Avalon - Sanctuary of Sarras - Oznámení rozšíření
Conscript: Director's Cut – Ukázka
Conscript: Director's Cut – Ukázka
The Relic: First Guardian – Rodina nechaná napospas
The Relic: First Guardian – Rodina nechaná napospas
Path of Exile 2 – The Last of the Druids
Path of Exile 2 – The Last of the Druids
Samson – Oznámení
Samson – Oznámení
Splitgate: Arena Reloaded – Datum vydání
Splitgate: Arena Reloaded – Datum vydání
Total War: Medieval III - Oznámení
Total War: Medieval III - Oznámení
Fight Club #753 – Ohlédnutí za rokem s Karlem Drdou
Fight Club #753 – Ohlédnutí za rokem s Karlem Drdou
Styx: Blades of Greed - Datum vydání
Styx: Blades of Greed - Datum vydání

Nejnovější články