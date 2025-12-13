Pod radarem: Retro rally, stylový skate, další dolování i soulslike strategie

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
Routine – Na tenhle sci-fi horor se vyplatilo čekat 13 let
Na některé hry se čeká opravdu dlouho. Tak dlouho, že věřit v jejich skutečnost se může jevit jako bláznovství. Sci-fi horor Routine byl oznámený již v roce 2012 s avizovaným vydáním o rok později, ale od té doby šlo všechno z kopce, až nakonec studio s vývojem vyloženě skončilo. Pak ale v roce 2020 dorazilo vydavatelství Raw Fury, projekt oživilo a před letošními Vánoci si tak konečně můžete zahrát dávno ohlášenou hru.
A čekání se podle nadšených ohlasů tisíců hráčů zjevně vyplatilo. Routine vás vezme na měsíční základnu, která je samozřejmě opuštěná, tedy jen co do lidské rasy. V temných koutech se hýbají stíny jiných tvorů a vám tu půjde o krk.
Musíte utíkat, skrývat se a v nejhorším případě se pokusit hrozbu vlastnoručně odrazit. Ale nečekejte akci ani vodění za ručičku. Hra klade důraz na minimální uživatelské rozhraní, vyloženě staví na průzkumu základny a používání vlastních očí.
Musíte si sami najít klíčové prvky příběhu, pospojovat si je a posunout se kupředu. Třešničkou na tomto strašidelném dortu budiž audiovizuální stránka, která začíná u hudby legendárního Micka Gordona a končí u prostředí stylizovaného do budoucnosti pohledem tvůrců z 80. let. Routine prostě není hra, kterou byste měli přehlížet.
Steam, Xbox Series – 605 korun
Old School Rally – Závodní arkáda jako pocta Colinovi
Původní závodní hra Colin McRae Rally vyšla už v roce 1998 a kdybyste na ni dnes dostali zálusk, tak bohužel nepochodíte. Naštěstí se ale objevila parádní alternativa v podobě sice nové, ale každým coulem staré hry Old School Rally.
Její tvůrci si dali za cíl imitovat právě původního Colina a umožnit tak zavzpomínat každému fanouškovi, který svou tehdejší placku se hrou zbrkle prodal. A ostatním poznat, co nám tehdy stačilo ke štěstí.
Hra je totiž pěkně strohá. Není to žádná simulace, není tu nabobtnalá kariéra. Jen jezdíte závod za závodem, snažíte se překonat pevně daný čas a odemykáte si nová vozidla. Ta bohužel nejsou licencovaná, ale i v retro grafice v nich snadno poznáte jejich skutečné předobrazy.
Je tu hned několik závodních režimů, různá prostředí, dokonce příjemná deformace vozidel. Na jízdní model si musíte chvíli zvykat a auta působí velmi papírově, ale například takové skokánky vám dají pořádně pocítit váhu letícího vozu. Za ty peníze je to opravdu fajnová jednohubka.
Steam – 235 korun
PlayStation 5, Switch – 470 korun
MineMogul – Zautomatizujte na fyzice založené dolování
MineMogul je ještě další automatizační hrou plnou těžby, která ale má jedno moc příjemné eso v rukávu – vše je založené na fyzice. Začátky jsou očekávatelně pomalé. Vezmete krumpáč, natěžíte první hroudu uhlí, vhodíte ji do jediného zařízení a cinkne vám první dolar.
S pomocí peněz si ale začnete nakupovat nejrůznější vylepšení, díky nimž se vaše postava stane schopnější a celý proces těžby se začne automatizovat. Nejdříve budete vděční za magnetický nástroj, který vám umožní ručně přemístit více rudy najednou.
Pak budete rádi za první dopravní pás, abyste nemuseli celým dolem běhat sem a tam. A než se nadějete, už se horniny dolují za vás a na vás bude hlavně zajistit, aby fyzikou ovlivněné hroudy nepadaly, kam nemají. Milovníci her jako Factorio či Satisfactory si zkrátka umnou ruce.
Steam – 360 korun
Demo k dispozici
V předběžném přístupu na 6 až 12 měsíců
Skate Story – Artistická jízda na prkně v roli skleněného démona s měsíčním apetitem
Milovníci skateboardingu si poslední dobou opravdu nemají na co stěžovat. Návrat Tonyho Hawka v podobě remaků je velice vydařený, nový Skate má sice k dokonalosti daleko, ale samotná jízda na prkně je skvělá a teď je tu něco docela jiného a neméně lákavého.
Skate Story sice stále je primárně o jízdě na prkně a dělání triků, kterých je tu přes 70, postupně se je učíte a zdokonalujete se v nich, ale nedílnou součástí je i neuvěřitelná vizuální prezentace doprovozená fantastickým soundtrackem.
A pak je tu i příběh. Jste démon vytvořený ze skla a bolesti, který musí pozřít Měsíc, aby se konečně osvobodil. Vaše skleněná podstata znamená, že vás sebemenší chybička stojí život a musíte si lineární úrovní projet znova. Ano, žádný otevřený svět, ale hezky pečlivě předpřipravené „mise“. Jo a tuning vašeho prkna je taky samozřejmostí…
Steam, PlayStation 5, Switch 2 – 485 korun
Demo k dispozici
Death Howl – Soulslike tahová strategie s kartami v poutavém světě
Studio The Outer Zone se rozhodlo spojit Slay the Spire s Dark Souls a libovolnou tahovou strategií a vzniklo tím Death Howl, které by u všech svatých možná opravdu mohlo fungovat. Předně si řekněme, že estetika této hry bude pro mnohé hlavním lákadlem, stejně jako prapodivný spirituální svět, do něhož se hrdinka Ro vydává s nadějí, že přivede zpátky k životu svého zesnulého syna.
Z herního hlediska tu na vás čeká přes 160 karet k objevení, z nichž si postavíte svůj vlastní balíček. Ten můžete pomocí synergií zaměřit třeba na sílu nebo jed, ale pracuje se tu i s prvky jako sebeobětování či odplata, stejně jako s pohybem.
Kartami totiž pohybujete svou postavou po čtvercovém plánu a provádíte jednotlivé útoky a efekty. Dark Souls je pak v této hře zastoupené systémem oživení nepřátel po vašem odpočinku i v nutnosti naučit se chování bossů, abyste měli šanci je porazit. No, nezní to vážně dobře?
Steam – 485 korun
Demo k dispozici
Cloudheim – Akční RPG s fyzickým světem, craftingem, vlastním obchodem i kooperací
Vypadá to tak trochu jako Zelda, má to fyzický soubojový systém jako Zelda, ale není to Zelda. Co je to? No přece Cloudheim! Že o něm slyšíte poprvé? Nedivím se vám, nicméně možná si ho právě teď dobře zapamatujete.
Je to akční fantasy RPG, které můžete hrát sami nebo v online kooperaci až čtyř hráčů. Čeká v něm na vás vaše vlastní létající želva, která vám poslouží jako základna, kde si budete vyrábět nejrůznější předměty a ty buď používat, nebo je ve svém obchodě prodávat zákazníkům a tím si financovat své nákupy.
Nechybí průzkum světa se soubojem, v němž klidně můžete cíleně shazovat okolní sloupy na nepřátele, stejně jako neustálá touha vylepšovat svého hrdinu. Další hrdiny, stejně jako celé světy, si navíc odemykáte hraním a v rámci předběžného přístupu budou další jedině přibývat.
Steam – 700 korun
Demo k dispozici
V předběžném přístupu na 9 až 12 měsíců
Toy Smash Kaboom! – Vyrobte si vlastní hračky a pošlete je na soupeře z celého světa
Toy Smash Kaboom! je zástupce žánru auto battlerů, kde si jen vytvoříte svou vlastní armádu a tu necháte automaticky bojovat s nepřáteli. Těmi se v tomto případě rozumí jak umělá inteligence, tak i hráči z celého světa, s nimiž budete bojovat v rámci asynchronního multiplayeru.
Kouzlem hry je právě tvorba vaší armády, která je tvořená výhradně hračkami. Ty si sami vytváříte kombinováním na vašem stolku, přičemž na výběr je z více než stovky hraček. Ty navíc můžete podpořit rovnou padesátkou pastí a je tu i přes 250 zbraní a kouzel, jimiž se mohou ohánět.
K tomu jsou tu ještě tematické třídy hraček, volíte si velitele s jeho unikátními schopnostmi a nechybí ani jejich převleky a odemykání příběhů jednotlivých hraček.
Steam – 335 korun
Demo k dispozici