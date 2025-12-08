Fanoušci oživí Unreal Tournament 2004. Epic jim dal své požehnání
Fanoušci oživí Unreal Tournament 2004. Epic jim dal své požehnání

PC

8. 12. 2025 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Klasické střílečky zažívají v posledních letech sympatický návrat se subžánrem boomer shooterů, proto by se něco podobného mohlo s trochou snahy stát i multiplayerových arénovkám. Novější pokusy z této oblasti vysloveně neoslní, nicméně fanoušci stále mají naději, že se objeví nový Mesiáš. Nebo alespoň staronový.

Fanouškovská komunita OldUnreal, která v minulosti úspěšně oživila původní Unreal i Unreal Tournament z roku 1999, dostala šanci udělat to samé s dosud oblíbeným dílem z roku 2004, který si oficiální cestou už horko těžko pořídíte. To se brzy změní, protože komunita s požehnáním samotného Epicu bezplatně zveřejní instalační program s původní hrou, kterou rovnou opatchuje.

Krátká ukázka z Unreal Tournament 2003 v délce 22 sekund, kterou pořídili redaktoři německého časopisu GameStar. Hodnocení videa: 8/10 K přehrání tohoto videa budete potřebovat mít nainstalovaný DivX kodek ve verzi 4.0 nebo vyšší a program typu Windows Media Player.zdroj: Archiv

„Znamená to, že vydáme instalační program, který stáhne originální obraz disku UT2004, nainstaluje hru a aplikuje opravy. Také začneme vydávat patche, které hru zmodernizují, zajistí její kompatibilitu s Windows Vista a novějšími verzemi, Linux x86-64 a aarch64 (Raspberry Pi a podobné) i Mac OS 10.9 nebo novějšími, opraví chyby a zavedou změny zlepšující kvalitu,“ slibují nadšenci.

Pokud vám ještě někde doma leží původní disk se hrou, nemusíte smutnit a klidně ho do mechaniky vložte a znovu ji nainstalujte. Na Windowsech si nové patche nainstalujete i na původní verzi. Jenom musíte počítat s tím, že se už nebudou podporovat 32-bitové procesory.

Dalo by se tvrdit, že podobné oživení je ideální cestou k uchování herní historie, která dostane nový život, k němuž se díky sympatické cenovce „zdarma“ dostanou téměř všichni.

Epic zavírá servery Unreal Tournamentu, Rock Bandu a dalších her

„UT2004 bude brzy opět dostupné, zdarma. Jedná se o komunitní projekt, ale jsme rádi, že můžeme hru opět zpřístupnit a usnadnit její hraní. Pracujeme na tom již delší dobu a dosáhli jsme dostatečného pokroku, abychom mohli pozvat první skupinu testerů,“ sdílí pozitivní zprávy skupina.

První veřejné testování Unreal Tournamentu 2004 se plánuje v průběhu následujících dvou měsíců, takže by zájemci měli sledovat oznámení. 

Zdroje:
PC Gamer, Epic
Hry:
Unreal Tournament 2004
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
