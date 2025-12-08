Fanoušci oživí Unreal Tournament 2004. Epic jim dal své požehnání

Klasické střílečky zažívají v posledních letech sympatický návrat se subžánrem boomer shooterů, proto by se něco podobného mohlo s trochou snahy stát i multiplayerových arénovkám. Novější pokusy z této oblasti vysloveně neoslní, nicméně fanoušci stále mají naději, že se objeví nový Mesiáš. Nebo alespoň staronový.
Fanouškovská komunita OldUnreal, která v minulosti úspěšně oživila původní Unreal i Unreal Tournament z roku 1999, dostala šanci udělat to samé s dosud oblíbeným dílem z roku 2004, který si oficiální cestou už horko těžko pořídíte. To se brzy změní, protože komunita s požehnáním samotného Epicu bezplatně zveřejní instalační program s původní hrou, kterou rovnou opatchuje.
„Znamená to, že vydáme instalační program, který stáhne originální obraz disku UT2004, nainstaluje hru a aplikuje opravy. Také začneme vydávat patche, které hru zmodernizují, zajistí její kompatibilitu s Windows Vista a novějšími verzemi, Linux x86-64 a aarch64 (Raspberry Pi a podobné) i Mac OS 10.9 nebo novějšími, opraví chyby a zavedou změny zlepšující kvalitu,“ slibují nadšenci.
Pokud vám ještě někde doma leží původní disk se hrou, nemusíte smutnit a klidně ho do mechaniky vložte a znovu ji nainstalujte. Na Windowsech si nové patche nainstalujete i na původní verzi. Jenom musíte počítat s tím, že se už nebudou podporovat 32-bitové procesory.
Dalo by se tvrdit, že podobné oživení je ideální cestou k uchování herní historie, která dostane nový život, k němuž se díky sympatické cenovce „zdarma“ dostanou téměř všichni.
„UT2004 bude brzy opět dostupné, zdarma. Jedná se o komunitní projekt, ale jsme rádi, že můžeme hru opět zpřístupnit a usnadnit její hraní. Pracujeme na tom již delší dobu a dosáhli jsme dostatečného pokroku, abychom mohli pozvat první skupinu testerů,“ sdílí pozitivní zprávy skupina.
První veřejné testování Unreal Tournamentu 2004 se plánuje v průběhu následujících dvou měsíců, takže by zájemci měli sledovat oznámení.