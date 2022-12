Epic zavírá servery Unreal Tournamentu, Rock Bandu a dalších her

15. 12. 2022 11:40 | Novinky | autor: Adam Homola

Zavírání serverů je u starých her vždycky nepříjemné, protože jakkoliv to má své důvody, tedy zpravidla příliš malý zájem hráčů, vždycky se může najít nějaký vytrvalec. Bohužel pro případné nejvěrnější se teď bude zavírat další várka titulů, tentokrát ze stáje Epicu, respektive her, jejichž online režimy stojí na starých online službách Epicu. Firma totiž bude nově podporovat jen a pouze moderní Epic Online Services.

Až na několik zmíněných výjimek to neznamená kompletní znepřístupnění celých her. Pokud daný titul obsahuje singleplayerovou kampaň nebo jednoduše jakýkoliv offline režim, bude hratelný i nadále. Pokud online multiplayer má, 24. ledna ho mít přestane.

Konkrétně jde o následující kousky:

1000 Tiny Claws

Dance Central 1-3 (online multiplayer u Dance Central VR pořád poběží)

Green Day: Rock Band

Monsters (Probably) Stole My Princess

Rock Band 1-3 (online multiplayer Rock Band 4 pořád poběží)

The Beatles: Rock Band

Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars

Unreal Gold

Unreal II: The Awakening

Unreal Tournament 2003

Unreal Tournament 2004

Unreal Tournament 3 (tady Epic do budoucna plánuje obnovení online služeb skrze Epic Online Services)

Unreal Tournament: Game of the Year Edition

Epic zmíněné hry postupně odstraňuje ze všech digitálních obchodů a deaktivuje možnost nakupování DLC. Stejně tak zmizely Mac a linuxové verze Hatoful Boyfriend a Hatoful Boyfriend: Holiday Star a mobilní DropMix. Jestliže jste si ale některou z těchto tří her koupili, budete ji moct hrát i nadále.

Co si nadále už nezahrajete vůbec nijak, jsou Battle Breakers. Ti 30. prosince končí definitivně. Tady ale bude Epic automaticky vracet peníze za jakékoliv nákupy v rámci hry skrze Epic za posledních 180 dnů.

Jako poslední se úplně zavřou, zruší a budou nedostupné tituly Unreal Tournament (Alpha), Rock Band Blitz, Rock Band Companion aplikace a SingSpace, všechny od 24. ledna, jak oznámil Epic na svém webu.