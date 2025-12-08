Kam kráčíš, Total Ware? Do budoucnosti i ke konkurenci?

Čtvrt století Total Waru, ikonické strategické značky, bude rámovat i její přelomový okamžik. Tedy alespoň dle Creative Assembly a jejich plánů, které se začaly zhmotňovat s oznámením Total War: Medieval III. Pro část publika šlo o zklamání, pro tu další splnění malého snu. Ti první totiž čekali, že po velké šuškandě a zákulisních tamtamech Crative Assembly oznámí první Total War ze světa Warhammeru 40,000. Ti druzí už měli celkem dost (úspěšného a skvělého) výletu studia do universa Warhammer Fantasy a doufali, že se vrátí velké historické díly a ne jen odbočky z rumunské dílny.
Pravdou ovšem je, že fanoušci grimdark univerza z budoucnosti, kde existuje jen válka, nemusí házet flintu do žita. Na The Game Awards, které jsou v době psaní tohoto článku čtyři dny daleko, bude představena další hra ze série Total War a někteří stále mačkají panenku Císaře ve víře, že se konečně dočkají vymodleného galaktického tažení. Je ovšem otázka, zda se tak skutečně stane a zda na to má Creative Assembly prostor. Samotný Medieval III totiž určitě bude velký projekt a prozatím studio nepracovalo na dvou AAA strategiích současně. „Menší“ Total War s podtitulem A Total War Saga vznikaly ve zmíněném bukurešťském studiu a rozpočtově patřily vždy ke skromnějším a méně ambiciózním.
Nová kovářská výheň
Nicméně, teoreticky by se dal čekat ještě jeden scénář, který souvisí i s dalším velkým oznámením. Tím je přechod na Warcom engine, tedy novou verzi softwaru, na kterém Total War běží, a který by měl kromě jiného umožnit vydávání her na konzole. Samozřejmě, engine je jedna věc a pohodlné ovládání už zcela druhá, ale to je věčná výzva pro tvůrce konzolových strategií. Každopádně je jasné, že pro celé Creative Assembly jde o velký skok do budoucnosti a jsem si celkem jistý, že i náročný. Možná i proto, že přechod jiné tradiční značky od Segy na nový engine nedopadl vůbec dobře.
Je tu tedy jeden možný scénář. Víme, že Medieval III poběží na Warcom enginu. Víme také, že je hra v pre-produkci a budeme na ni čekat roky – 2027 je jeden z optimističtějších odhadů. Jenže kolečka prodejů se musí točit a i když do Warhammeru III zavítá Nagaš, nejde už tenhle titul ždímat donekonečna. A co je v současnosti velmi trendy i v oblasti počítačových her, a to především díky úspěchu Space Marine 2? Warhammer 40,000.
Svět temné budoucnosti čeká…?
Nemá smysl čekat na stále připravovaný seriál od Amazonu a ani nemá smysl čekat na vydání Medievalu III. Železo je třeba kout, dokud je horké a značku ve chvíli, kdy má dobré jméno i mimo svoje tradiční hájemství tabletopu. Je tedy dost dobře možné, že se na pátečním streamu The Game Awards představí už nějaký ten pátek vyvíjený Total War: Warhammer 40,000 s tím, že vyjde příští nebo přespříští rok a zaplní vydavatelské okénko Segy. Vlastně by to bylo byznysově i zcela pochopitelné a logické, tím spíš, že prostě WH40K i líp zapůsobí na velké akci jako jsou The Game Awards – tuplem pokud se oznámí brzké datum vydání.
Vyřešilo by to tak i logistický problém případné práce na dvou velkých strategických hrách. Pokud se v jednu chvíli bude dokončovat 40K a zároveň bude pomalu nabíhat produkce na Medievalu III, je tu dost prostoru pro relokaci týmů mezi oběma projekty. Otázkou v takovém případě zůstává, zda nově oznámená hra poběží už na Warcom enginu, nebo bude ještě využívat původní. Logicky i kvůli portům na konzole by se dalo čekat, že bude stát na Warcomu, ale pokud je už ve vývoji třeba dva roky, nemusí to být reálné.
Samozřejmě se také může stát, že se v pátek dozvíme o existenci nového mobilního Total Waru ve spolupráci s Tencentem a já rozkopnu něco poblíž svého stolu. Nebo to bude Total War: Age of Sigmar a já se rozpačitě začnu drbat na hlavě… protože jakkoliv je tenhle pohrobek fantasky zajímavý a barvitý, chybí mu jistý faktor X a navíc by trochu kanibalizoval současnou Fantasy trilogii.
Total War: Crusader Kings
Nabízí se ovšem otázky i co samotný Total War: Medieval III, který se zjevně Creative Assembly pokusí posunout zase o kus dál. Jak prvnotní teaser, tak i doprovodná prohlášení směřují k tomu, že se tvůrci pokusí udělat další skok v rámci systémů, které nakousli ve větší míře třeba ve Three Kingdoms. Ostatně, poslechněte si to sami:
„Tato nová kapitola bude jak poctou svým předchůdcům, tak i odvážnou revolucí toho, čím historický Total War může být. Vize našeho týmu jsou jasné: vytvořit velký středověký sandbox, který bude zahrnovat naši typickou směs grand strategy a taktických realtimových bitev. Hru, která vám umožní utvářet svou říši, přepisovat historii a ponořit se do dramatu a intrik středověku jako nikdy předtím. … Toto není jen pokračování. Toto je znovuzrození historického Total Waru.“
Popravdě, to vše zní jako další pokus dosáhnout úrovně imerzivní simulace středověkého vládce ve stylu série Crusader Kings. Creative Assembly by jasně rádi sáhli do těchto vod na pomezí strategie a RPG, ale jak se několikrát ukázalo, není to úplně snadné především díky faktu, že Total War stojí na realtimových bitvách a skloubení obou metod herního „vyprávění“ nemusí nutně plodit ovoce zábavy.
Obtížná rovnice herní zábavy
Samozřejmě, všichni jsme si párkrát u Crusader Kings zasteskli, co bychom dali za možnost vybojovat své bitvy v rámci módu, který by byl jako z Total Waru. A samozřejmě, občas jsme si povzdychli, že bychom se v Total Waru rádi věnovali většímu rozvíjení svého státu a vládce, respektive vládců, nad rámec jednoduchých interakcí a relativně prosté politiky. Jenže oba tyto systémy s sebou nesou masivní zátěž jak do hardwarových prostředků, tak i času samotného hráče. A zatímco nasimulovat bitvu v Total Waru, kdy se AI zhostí vaší role a s akceptovatelnými ztrátami zmasakruje další povstání nedůležitých rebelů, je celkem standard, to, aby hra nasimulovala interakce v rámci složitého politického světa, je něco zcela jiného.
Ne každého totiž musí simulace vašeho středověkého rodu bavit. Znám spoustu hráčů, kteří mají rádi Total War právě kvůli bitvám a starání se o stavbu měst a výzkum technologií je pro ně tak akorát to, co chtějí řešit mimo své militaristické choutky. Samozřejmě se nabízí možnost, že by Creative Assembly vytvořili dva módy, podobně jako u Three Kingdoms, kdy v jednom byste museli řešit i vztahy ve stylu Crusader Kings a v druhém by tahle vrstva byla pryč, ale to je vždy velmi diskutabilní přístup. Proč budete investovat obrovské peníze do herních prvků, kterých se dobrovolně pro část publika zbavíte? Technologicky může případnou náročnost celého procesu zakomponování „Crusader hratelnosti“ zvládnout právě Warcom engine, ale balanc herní náplně, to je zcela jiná výzva.
In the grim darkness of the far future, there is only Total War
Takže, kam kráčí Total War? Dozajista k potvrzení své role jedné z nejcennějších značek Segy. I přes klopýtání v podobě Saga titulů je tohle značka, která odolává i v prostředí, které není strategiím nakloněné. Jejich Warhammer trilogie dokonce přiměla Games Workshop, aby oživil tabletop starého Warhammreru v podobě The Old World, kde vyšla dokonce i Cathay s novými modely. Oživit mrtvou hru, to není špatné skóre. Samozřejmě, hodně bude záviset na přechodu na Warcom, protože měnit enginy není nikdy snadné, stačí se zeptat Sports Interactive… Na druhou stranu, Medieval III je opravdu roky od svého vydání a tedy bude dost času na vychytávání problémů a chyb.