Dojmy z Gamescomu: Ve jménu Císaře jsme v Dawn of War IV naklepali orky i Nekrony

Jak velkou sílu měly první dva díly realtimové strategie Dawn of War (o zprzněné trojce se bavit nebudeme) dokazuje fakt, že fiktivní kapitula mariňáků Blood Ravens se stala kánonem v temnochmurném univerzu Warhammer 40,000.
Nejvšestrannější kapitula, která je zdrojem mnoha vtípků o kleptomanii kvůli tomu, že disponuje výzbrojí, která bývá jedinečná pro jiná bratrstva, se vrací ve velmi příjemné oldschool strategii Dawn of War IV. A já se ptám: Komu ukradli primaris geneseed?!
Vtípky stranou, estetika je nádherná a znalcům 41. milénia udělá radost především přítomnost současných modelů tabletopové předlohy. Ve skirmishi jsme si zahráli za mariňáky, jejichž řady čítají už výše zmínění übermariňáci primaris. Dále třeba bladeguard veterání s ikonickými štíty, všestranní intercessoři, redemptor dreadnaughti anebo třeba tanky Impulsor.
V digitální verzi zkrátka potkáte to, co dobře znáte nejen z wargamingové předlohy, ale třeba i z aktuálního Space Marine 2. V plné hře bude při vydání krome mariňáků k dispozici ještě technokult Adeptus Mechanicus, kybernetičtí xenos Nekroni a klasika všech klasik – orkové.
Cíl mise je jednoduchý: Pomoci Imperiální gardě, odrazit orky a představit váš rotomeč orčímu warbossovi Goregutzovi. Jenže na váš čeká hned několik zvratů, které dobře demonstrují, že kromě příběhových misí a více než 40 minut parádních CGI filmečků, budou scénáře hodně dynamické. Především stran sekundárních úkolů.
Najednou musíte ke všemu ještě na čas ničit orčí superjednotky dříve, než je silou přání zelenokožci probudí k životu, aby vám z mariňáku nadělali marinádu. No a k tomu se navíc v závěru hry na mapu teleportovali Nekroni, kteří se jako nezastavitelná vlna ženou na pozice gardy... a my musíme reagovat. Stíháme dobýt warbossovu základnu než gaussová děla rozmašírujou oddané gardisty, nebo ofenzivu stáhneme a půjdeme bránit nejhrdinnější z lidí?
Tvůrci z King Art Games tvrdí, že některé úkoly budou dokonce obsahovat volby, které ovlivní příběh! Během jednoho zahrání zkrátka neuvidíte všechny mise, některé budou exkluzivní pro konkrétní příběhové volby. Naznačují, že třeba v dané misi nemusíte potkat Goregutze, ale jiného warbosse podle toho, jak rozhodnete mocenské tahanice v orčím waaagh! Což nejspíš znamená, kterému adeptovi na šéfa všech klanů svými rozhodnutími umetete cestičku k titulu nejmocnějšího náčelníka.
Když se ale oprostíme od příběhového pozlátka, čeká nás hodně příjemná výprava do zlatého věku realtime strategií. Mimochodem, na příběhu spolupracuje dokonce spisovatel John French, který napsal několik románů pro Black Library (nakladatelství Games Workshop, které vlastní značku Warhammer).
Oldschool strategie v moderní grafice
Staráte se o bázi, verbujete jednotky a po vzoru Dawn of War nebo od nich odvozeného Company of Heroes se přetahujete o strategické body, které generují suroviny. Uprostřed toho štěkají boltery, žhne plasma a explodují krak granáty.
Střety jsou opět hlavně o specializovaných jednotkách, které můžete dále zlepšovat a ještě více specializovat. Například smrtící mariňáky v terminátor zbroji lze vybavit rotačákem proti těžkým cílům nebo flamerem proti slabší a početnější pěchotě. Což hráči původních her od Relic Entertainment jistě znají. Na druhé straně výrazně narostl počet skupin na bojišti, takže do bitev se dostává více jednotek a konflikt opravdu působí jako střet velkých armád. Nikoliv jako taktická skrumáž menších skupin vojáků.
Pochválit taky musím krásnou interaktivitu. Každá jednotka má specifické finišery šité na míru konkrétením nepřátelům. Dreadnaught trhá jinak orčího gretchkina a jinak doráží nekroního válečníka. Dočkáte se tak ve strategiích poměrně vzácného důrazu na propracovanost jednotlivých postaviček a jejich animací. A všechny jsou samozřejmě brutální, jak je pro Warhammer 40,000 zvykem.
Trochu mi chybí dynamické bojiště, ve kterém vzniknuvší krátery sloužily jako kryt – skrývat se můžete zakleknutím pouze za konkrétní obranné prvky – na druhé straně v takovém množství jednotek je stejně podstatnější převaha a konkrétní skladba armády než mikromanagement pozicování jednotlivých týmů. A taky jsme hráli pre-alfa build, který se může do finální podoby ještě změnit.
Navíc musíte zvládat i spoustu aktivních schopností. Třeba brutální tanky impulsor mohou vyslat salvu granátů na konkrétního protivníka, smršť raket na všechny cíle v okolí a taky ultrasilný plasma výboj na jeden konkrétní cíl.
Bitvy vám také generují velící body, za které si můžete objednávat jisté taktické výhody – dočasné posílení jednotek, anebo rovnou masivní orbitální bombardování. Sice jsem si tím omylem smáznul polovinu vlastní armády, protože jsem podcenil jeho rozsah, ale smrt ve službě Císaři je vlastně velká čest, takže jaképak copak!
A neznají strach
Hlavně přetahování o kontrolní body vytváří konstantní válku, ve které je nutné neustále posouvat bitevní linie, bránit slabé body, a naopak přitvrzovat v momentě, kdy na vás nepřítel útočí. Zhruba hodinka hraní neměla jediné hluché místo. Neustále řešíte přelévání sil za doprovodu fanatických pokřiků a oslepujících explozí. A tak to má být!
zdroj: King Art Games
Suma sumárum vypadá Dawn of War IV jako velmi sympatický návrat RTS ze staré školy. Jedinou nevýhodou zatím bylo nepřehledné rozhraní, ale to může být taky otázkou zvyku. Je skvělá zpráva, že vývojáři budou zjevně hodně budou tlačit na příběh, dohromady bude ve hře přes 70 misí, které navíc můžete odehrát i s kamarádem či kamarádkou. To ale neznamená, že by byli ochuzeni multiplayeroví harcovníci. Počítá se s klasickým nášupem herních režímu včetně oblíbeného Last Stand z Dawn of War II.
A jestli se jim vytyčené cíle povedou, mohli bychom mít konečně po dlouhé době skvělou příběhovou kampaň jako třeba ve strategiích od Blizzardu. A kdo ví, možná pro vás bude Dawn of War IV vstupní branou do parádního univerza tak, jak jím byl pro mnohé první díl. Hra se chystá na PC někdy v příštím roce.