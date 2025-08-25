Nejčtenější články týdne – Kolínská anabáze
zdroj: Wangyuan Shengtang

Nejčtenější články týdne – Kolínská anabáze

25. 8. 2025 9:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz |

Mezi nejčtenější články minulého týdne patří například dlouho očekávané dojmy z Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Přestože hra nevyvolala zcela nadšené reakce, její návrat na scénu je pro fanoušky upírského světa velkou událostí. Další pozornost si získala ambiciózní akční RPG Swords of Legends, které se představilo na Gamescomu a slibuje unikátní zážitek s bohatou čínskou mytologií. Blizzard nezůstal pozadu a také na Gamescomu odhalil nový datadisk pro World of Warcraft s názvem Midnight, který přináší nejen nové zóny a příběhové linie, ale také dlouho žádanou možnost vlastního bydlení ve hře. Oslavy 15. výročí World of Tanks přinesly nejen nostalgii, ale i velké změny s příchodem aktualizace 2.0 a oznámením nové hry World of Tanks: Heat.

Nejčtenější články týdne

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Tři hodiny s Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2: Tenhle upír měl ještě zůstat v rakvi
Bledý comeback
Gamescom 2025 Opening Night Live
Začíná Gamescom 2025. Co můžete čekat od Opening Night Live?
A my jsme u toho
Worlds of Warcraft: Midnight
Nový datadisk k World of Warcraft přidá rasu a další příjemná vylepšení
Pokračujte v grindění
World of Tanks Steam
World of Tanks se otřásá, nová hra představí moderní tanky
Výživný rok pro tankisty
Swords of Legends
V Číně to je videoherní kult, teď míří konečně na západ
Další ambiciózní export z Číny?

Redakce doporučuje

Silent Hill f
Dojmy z Gamescomu: Obavy rozptýleny. Silent Hill f si bere to nejlepší z dvojky
Ve snách vidím to město, Ebisugaoka
Onimusha: Way of the Sword
Dojmy z Gamescomu: Onimusha boduje šermem, šarmem i temnou atmosférou
Hrdina s názorem
Warhammer 40,000: Dawn of War IV
Dojmy z Gamescomu: Ve jménu Císaře jsme v Dawn of War IV naklepali orky i Nekrony
Služba Císaři končí jen smrtí
Road Kings
Dojmy z Gamescomu: Road Kings vyzve American Truck Simulator k boji o trůn kamioňáckých simulátorů
Kamioňák ten těžký chleba má
Anno 117: Pax Romana
Dojmy z Gamescomu: Když se Řím topí v bažině. Albion v Anno 117 bude logistickou výzvou
Císařovy nové holínky

Videa

zdroj: Vlastní

Smarty.cz
Tagy:
souhrn nejčtenější
Zdroje:
Vlastní
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Heroes of Might and Magic – 30. výročí
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
inZoi: Island Getaway - Trailer
inZoi: Island Getaway - Trailer
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Where Winds Meet – Datum vydání
Where Winds Meet – Datum vydání
World of Tanks 2.0 – Představení
World of Tanks 2.0 – Představení
Fight Club #738 – o Gamescomu z Kolína
Fight Club #738 – o Gamescomu z Kolína
World of Warcraft: Midnight – Filmeček
World of Warcraft: Midnight – Filmeček
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Kingdom Come: Deliverance II – Odkaz kovárny
Kingdom Come: Deliverance II – Odkaz kovárny
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Trailer k předobjednávce
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Trailer k předobjednávce
Lords of the Fallen II - Oznámení
Lords of the Fallen II - Oznámení
Call of Duty: Black Ops 7 – Odhalení hratelnosti
Call of Duty: Black Ops 7 – Odhalení hratelnosti
Valor Mortis – Odhalení
Valor Mortis – Odhalení
Gamescom ONL: Hype Promo
Gamescom ONL: Hype Promo
Dying Light: The Beast – Bober
Dying Light: The Beast – Bober
Football Manager 26 - Teaser
Football Manager 26 - Teaser

Nejnovější články