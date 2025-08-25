Nejčtenější články týdne – Kolínská anabáze

Mezi nejčtenější články minulého týdne patří například dlouho očekávané dojmy z Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Přestože hra nevyvolala zcela nadšené reakce, její návrat na scénu je pro fanoušky upírského světa velkou událostí. Další pozornost si získala ambiciózní akční RPG Swords of Legends, které se představilo na Gamescomu a slibuje unikátní zážitek s bohatou čínskou mytologií. Blizzard nezůstal pozadu a také na Gamescomu odhalil nový datadisk pro World of Warcraft s názvem Midnight, který přináší nejen nové zóny a příběhové linie, ale také dlouho žádanou možnost vlastního bydlení ve hře. Oslavy 15. výročí World of Tanks přinesly nejen nostalgii, ale i velké změny s příchodem aktualizace 2.0 a oznámením nové hry World of Tanks: Heat.
Nejčtenější články týdne
Tři hodiny s Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2: Tenhle upír měl ještě zůstat v rakvi
Začíná Gamescom 2025. Co můžete čekat od Opening Night Live?
Nový datadisk k World of Warcraft přidá rasu a další příjemná vylepšení
World of Tanks se otřásá, nová hra představí moderní tanky
V Číně to je videoherní kult, teď míří konečně na západ
Redakce doporučuje
Dojmy z Gamescomu: Obavy rozptýleny. Silent Hill f si bere to nejlepší z dvojky
Dojmy z Gamescomu: Onimusha boduje šermem, šarmem i temnou atmosférou
Dojmy z Gamescomu: Ve jménu Císaře jsme v Dawn of War IV naklepali orky i Nekrony
Dojmy z Gamescomu: Road Kings vyzve American Truck Simulator k boji o trůn kamioňáckých simulátorů
Dojmy z Gamescomu: Když se Řím topí v bažině. Albion v Anno 117 bude logistickou výzvou
Videa
zdroj: Vlastní