V Číně to je videoherní kult, teď míří konečně na západ

Pre-show letošní gamescomácké Opening Night Live završilo několik ambiciózních her, které se představily výpravnými ukázkami. Jednou z nich byla napoleonská soulslike akce Valor Mortis, zatímco druhou je snad až překvapivě skvěle působící akční RPG Swords of Legends. Po rychlé kontrole jeho kořenů však člověk brzy zjistí, odkud vítr vane.
Ve skutečnosti nejde o novinku, nýbrž o čtvrtý díl populární čínské série GuJian, která mimochodem nese titul první čínské videoherní značky s plně nadabovanými hlavními postavami. Studio Aurogon se čtyřku v procesu tvorby rozhodlo přejmenovat a současně došlo společně s vydavatelem k rozhodnutí, že ji poprvé v historii značky současně vydají i pro západní publikum. Zjevně kvůli tomu, že se tady hrám z jejich země začíná hezky dařit.
zdroj: Wangyuan Shengtang
Vezmete na sebe roli vymahače podsvětí, který se vrací do světa živých, aby doprovodil duše do dalšího života. Proces to logicky není vždy plynulý, takže se většina práce bude točit kolem soubojů s nadpřirozenými příšerami, v nichž ke slovu přijdou zbraně, artefakty i záhadné techniky a filmové sekvence.
Přestože to z ukázky vypadá, že půjde o další soulslike, studio domněnku vyvrací. Údajně jde o akční RPG s vlastní tváří, které nejlépe vystihuje spojení „široce lineární“ zážitek. Proto neočekávejte ani rozlehlý otevřený svět, ale útlejší úrovně, kde můžete k průzkumu přistupovat vlastním tempem. Jakmile se ale do prohledávání pustíte, najdete řadu užitečných předmětů.
Střety nebudou založené na perfektním osvojení útoků. Na cestách vám budou pomáhat různá monstra, která lapíte a při útocích vytvoříte společná komba. Chování a útoky hlavního hrdiny si hráči mohou různě ohýbat širokou škálou dovedností, abyste se lépe přizpůsobili různým typům nepřátel a vlastnímu hernímu přístupu.
Dle týmu se Swords of Legends nachází už v pokročilé fázi vývoje, přesto se zatím neblíží vydání. Akorát víme, že až vyjde, dorazí na PC a neoznámené konzole. Pokud chcete zjistit, co je značka zač, na Steamu jsou všechny předchozí díly. Anglickou lokalizaci má ale pouze trojka.