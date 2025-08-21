V Číně to je videoherní kult, teď míří konečně na západ
zdroj: Wangyuan Shengtang

V Číně to je videoherní kult, teď míří konečně na západ

PC PlayStation 5 Xbox Series

21. 8. 2025 14:25 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Swords of Legends
Swords of Legends
Swords of Legends
Galerie

Pre-show letošní gamescomácké Opening Night Live završilo několik ambiciózních her, které se představily výpravnými ukázkami. Jednou z nich byla napoleonská soulslike akce Valor Mortis, zatímco druhou je snad až překvapivě skvěle působící akční RPG Swords of Legends. Po rychlé kontrole jeho kořenů však člověk brzy zjistí, odkud vítr vane.

Ve skutečnosti nejde o novinku, nýbrž o čtvrtý díl populární čínské série GuJian, která mimochodem nese titul první čínské videoherní značky s plně nadabovanými hlavními postavami. Studio Aurogon se čtyřku v procesu tvorby rozhodlo přejmenovat a současně došlo společně s vydavatelem k rozhodnutí, že ji poprvé v historii značky současně vydají i pro západní publikum. Zjevně kvůli tomu, že se tady hrám z jejich země začíná hezky dařit.

zdroj: Wangyuan Shengtang

Vezmete na sebe roli vymahače podsvětí, který se vrací do světa živých, aby doprovodil duše do dalšího života. Proces to logicky není vždy plynulý, takže se většina práce bude točit kolem soubojů s nadpřirozenými příšerami, v nichž ke slovu přijdou zbraně, artefakty i záhadné techniky a filmové sekvence.

Přestože to z ukázky vypadá, že půjde o další soulslike, studio domněnku vyvrací. Údajně jde o akční RPG s vlastní tváří, které nejlépe vystihuje spojení „široce lineární“ zážitek. Proto neočekávejte ani rozlehlý otevřený svět, ale útlejší úrovně, kde můžete k průzkumu přistupovat vlastním tempem. Jakmile se ale do prohledávání pustíte, najdete řadu užitečných předmětů.

black myth: zhong kuei
Novinky
Čínská soulsovka Black Myth má pokračování, hlavního hrdinu asi neznáte

Střety nebudou založené na perfektním osvojení útoků. Na cestách vám budou pomáhat různá monstra, která lapíte a při útocích vytvoříte společná komba. Chování a útoky hlavního hrdiny si hráči mohou různě ohýbat širokou škálou dovedností, abyste se lépe přizpůsobili různým typům nepřátel a vlastnímu hernímu přístupu.

Dle týmu se Swords of Legends nachází už v pokročilé fázi vývoje, přesto se zatím neblíží vydání. Akorát víme, že až vyjde, dorazí na PC a neoznámené konzole. Pokud chcete zjistit, co je značka zač, na Steamu jsou všechny předchozí díly. Anglickou lokalizaci má ale pouze trojka.

Smarty.cz
Tagy:
Čína fantasy soulslike
Zdroje:
PC Gamer, Rock Paper Shotgun, Wangyuan Shengtang
Hry:
Swords of Legends
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Where Winds Meet – Datum vydání
Where Winds Meet – Datum vydání
World of Tanks 2.0 – Představení
World of Tanks 2.0 – Představení
Fight Club #738 – o Gamescomu z Kolína
Fight Club #738 – o Gamescomu z Kolína
World of Warcraft: Midnight – Filmeček
World of Warcraft: Midnight – Filmeček
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Kingdom Come: Deliverance II – Legacy of the Forge
Kingdom Come: Deliverance II – Legacy of the Forge
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Trailer k předobjednávce
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Trailer k předobjednávce
Lords of the Fallen II - Oznámení
Lords of the Fallen II - Oznámení
Call of Duty: Black Ops 7 – Odhalení hratelnosti
Call of Duty: Black Ops 7 – Odhalení hratelnosti
Valor Mortis – Odhalení
Valor Mortis – Odhalení
Gamescom ONL: Hype Promo
Gamescom ONL: Hype Promo
Dying Light: The Beast – Bober
Dying Light: The Beast – Bober
Football Manager 26 - Teaser
Football Manager 26 - Teaser
Woochi the Wayfarer - Teaser
Woochi the Wayfarer - Teaser
Fight Club #737 – o úpadku slavných studií
Fight Club #737 – o úpadku slavných studií
Stronghold Crusader: Definitive Edition – První velká aktualizace
Stronghold Crusader: Definitive Edition – První velká aktualizace
DOOM: The Dark Ages – Druhá aktualizace
DOOM: The Dark Ages – Druhá aktualizace

Nejnovější články