Čínská soulsovka Black Myth má pokračování, hlavního hrdinu asi neznáte

Patřím mezi ty, kteří měli rádi Black Myth: Wukong i přes některé její nedostatky. Z nemalé části za to mohl fakt, že prostě mám rád legendu o Opičím králi a rád jsem si zahrál za jeho nástupce. Takže jsem opravdu zvědavý, jak si u mne povede nová hra od Game Science – Black Myth: Zhong Kui.
V novém teaseru se můžete podívat na nového titulního hrdinu, lovce démonů Čunga Kchueje, který patří mezi klasické hrdiny čínského folklóru. Docela se tím ukazuje, jak se Game Science opravdu opírají o čínské hráče a jejich kupní sílu, protože s tímhle hrdinou by málokteré západní studio prošlo přes marketingové oddělení.
Za Čung Kueje se prý bude hrát o něco jinak než za Suna Wu-kchunga, nicméně tvůrci sami se nechali slyšet, že jádro bude stejné, tedy soulsovka pro jednoho hráče. A pokud bychom prý moc želeli, že tu chybí Opičák, prý jeho cesta ještě není u konce. Otázka ovšem je, kdy Black Myth: Zhong Kui vyjde, protože vývojáři si prý zatím nedovolí ani odhadovat. Rok 2026 by byl tedy spíše optimistickým výhledem.
A co samotný Čung Kuej? Jde o úředníka, byť by se tak z videa nezdálo, který byl sice chytrý a výkonný, ale císař jej zbavil funkce protože byl i ohyzdný. Schopný Čung tohle vnímal jako křivdu a rozzuřeně se vrhal proti zdem císařského paláce, až si rozrazil lebku. Při souzení jeho duše byla rozeznána jeho výjimečnost byl jmenovaný králem duchů, který má po Číně lovit zdivočelé duchy a udělat pořádek v jejich řadách, čehož se Čung úspěšně chopil.