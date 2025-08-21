Dojmy z Gamescomu: Onimusha boduje šermem, šarmem i temnou atmosférou

Šíří se nám tady takový nešvar: přibývá akčních her, u kterých si lidé neví rady se zařazením, a tak je zkratkovitě nazvou soulslike. Děje se to i zmrtvýchvstání samurajského survivalu Onimusha: Way of the Sword, která pokračuje v odkazu her, které jsou starší než libovlná soulsovka. Na Gamescomu jsem měl možnost si kousek ze hry zahrát a více než o epigona od FromSoftu nebo jejich napodobitelů, jde o tradiční akční adventuru se skvělými šermířskými souboji a výborně rozehraným temným příběhem.
Ano, najdete tady styčné body se soulsovkami: bez parírování se daleko nedostanete, protivníci mají ukazatel postoje, který když rozbijete, můžete je efektivně naporcovat, vykuchat a rozseknout vejpůl. Tím ale podobnosti taky končí.
Tempo je mnohem pomalejší, metodičtější. Takže, jak normálně odrážení čepelí ignoruji, protože mám prostě s načasováním problém, tady jsem byl schopen efektivně předvídat moment dopadu ostří, parádou jej svézt na stranu a kontrováním zarazit katanu protivníkovi do podpaží.
Dokonce i bossfight proti zpupnému a extravagantnímu šermíři se proměnil v parádní tanec blyštivých ostří a jisker, jak do sebe japonské meče narážely. Střety jsou hodně filmové, plné napětí, výborného řinčení ocele o ocel a detailních záběrů na gejzíry krve z otevřených tepen.
Zkrátka akční adventura jak vyšitá i díky interakcím s prostředím a řešením environmentálních hádanek, které v lineárním prostředí otevírají cestu dále třeba jako v Resident Evilu... ostatně obě série mají už odnepaměti část DNA společnou.
RE Engine se stará o výborné efekty, a hlavně skvělé filmečky. Hlavnímu hrdinovi, nadanému šermíři, který propadl alkoholu Mijamoto Musašimu, věříte, že chce být kdekoliv jinde než v démony obleženém chrámu.
Jakousi hrátkou osudu se tento šermíř, který chce hlavně klid a nemíchat se do osudu budoucnosti světa, dostal k magické rukavici, v níž je zakletá duše tajemné entity. Ta mu sice propůjčuje nadpřirozené schopnost, ale taky ho nutí míchat se do věcí, kterým by se jinak vyhnul obloukem. Což náš nepravděpodobný hrdina dává rád najevo drzými prupovídkami a úšklebky.
Manerismy i mimika je špičková, a i během kratičké doby jsem si zhrzeného šermíře velmi oblíbil. Je jasné, že hra bude zaměřená na příběh a vykreslený osud Musašiho, který se proti své vůli musí stát hrdinou. Potěšily mě i drobné detaily a maniakální animace. Třeba lehké precizní, tisíckrát nacvičené zasunutí katany do pochvy a lehké trhnutí ramenem po souboji, kterým si zneuctěný samuraj přehodí plášť přes paži nebo už tradiční oklepnutí krve z čepele.
Prostředí a atmosféře taky nemám co vytknout. Ikonickou japonskou architekturu a nespoutanou přírodu požírá démonická nákaza a vykresluje skvělé výhledy – doufám, že si hra zachová linearitu, protože cesta k hlavnímu chrámu byla vytyčená nejen na mapě, hlavně ale stavbu skutečně reálně vidíte a postupně se organicky blížíte z nedalekých lesů, přes posvátné schody a přilehlé pozemky a vnímáte narůstající odpor nepřátel. Během krátké doby jsem vystřídal spoustu prostředí, takže snad se nebudeme motat do zblbnutí někde v otevřených úrovních.
zdroj: Capcom
Je jasné, že kromě brutálních soubojů, které se neštítí amputací a krvavých finišerů, bude správně temná i celková nálada. Otec obětujícího v slzách svého syna bohům napovídá, že dostaneme nahlédnout pod pokličku pokřiveného japonského folkloru a nelidským zvěrstvům tak, aby si hra opravdu vysloužila nálepku 18+.
Zkrátka a dobře poctivá a temná akční adventura pro všechny, kteří rádi šermují katanou a oblíbili si vysokorozpočtové a filmové příběhy s východní příchutí. Onimusha: Way of the Sword vyjde příští rok na PC, PS5 a Xbox Series X/S.