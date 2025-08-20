Nový datadisk k World of WarCraft přidá rasu a další příjemná vylepšení

Blizzard dopředu avizoval, že na Gamescomu představí další kapitolu pro World of Warcraft. Slib splnil a do světa kromě tradičně působivě vyrenderovaného příběhového filmečku vypustil i první detaily o tom, na co se fanoušci mohou v nové expanzi těšit.
World of Warcraft: Midnight je druhou kapitolou příběhové linky Wordsoul Saga. Prázdnota postoupila a hrozí zničením světa. Hordy (Aliance?) hráčů se vydají do elfského království Quel'thalas, kde díky hrozbě může pohasnout i poslední světlo. Aby se tomu povedlo zabránit a vy jste odkryli nekalé plány Xal'atatha, vydáte se do čtyř zón, kde se dostanete až na nový maximální level 90.
Zóny jsou kombinací přepracovaných starých známých i nováčků. V opozici k barvitým Eversong Woods se staví chaotická oblast Voidstorm, která je baštou veškerého zla. V pralesech Zul’Amanu se mezitím potkáte s nebezpečnou vegetací, zatímco Harandar je domácím hřištěm nové rasy Haranir. Jejich hlavním poznávacím znakem je spojení se zemí a využívání bioluminiscence, která osvětluje jejich zbraně, brnění i kůži.
zdroj: Blizzard
Kromě další příběhové kapitoly dorazí ale i herní novinky. Seznam vede přidání možnosti vlastního bydlení. Je až s podivem, že podobná možnost ve hře dosud chyběla. Hráči každopádně budou moci nově vlastnit kus vlastní půdy a domov, který si zkrášlíte různými kosmetickými doplňky i dostupnými nástroji. V časech samoty navštívíte své sousedy, jimiž mohou být třeba členové vaší dlouholeté guildy.
Teplo domova vystřídáte lovem v novém systému kořistí. Napříč lokacemi půjde stopovat cíle třech obtížností, jejichž poražením získáte odměny. Jenom si musíte dát pozor, aby se lovec nestal obětí. Demon Hunteři zase vyzkouší novou specializaci Devourer, která využívá prázdnotu pro jedinečné schopnosti na dálku.
Jakmile se těmito novinkami prokoušete, čeká vás endgame složený ze tří raidů s celkově devíti bossy. Pro jejich úspěšné projití tradičně bude zapotřebí trochu jiná taktika i dostatečná výbava. Tu získáte mimo jiné i v osmi nových dungeonech, případně se vydáte masakrovat nebohé hráče v novém PvP režimu Slayer's Rise.
Blizzard se podle všeho u World of Warcraft: Midnight snažil maximálně zpříjemnit zážitek navrátivším hráčům, a to mimo jiné i boostem na 80 úroveň, který je součástí předobjednávek každé edice. Základní cena začíná na 50 eurech, pokračuje se 70 eury u Heroic edice a končí u 90 eur pro Epic edici. Za příplatek dostanete brzký přístup, mounty, pety a skiny. Expanze vyjde v první polovině příštího roku.