Závěrečné dějství World of Warcraft: The War Within zavítá do vesmíru

9. 7. 2025 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Blizzard chystá cílovou rovinku pro závěrečné dějství rozšíření The War Within, aby se naplno mohl pustit do další kapitoly s tajuplným názvem Midnight. Než však tato epizoda započne, dorazí 5. srpna zásadní a poslední velký přídavek Ghosts of K'aresh.

Nesmrtelná onlinovka přešla na model kratších, ale intenzivnějších expanzí. Zatímco Midnight má být odhalen ještě během léta, chystaný patch sám Blizzard označuje za vyvrcholení The War Within a přípravnou půdu pro novou etapu World of Warcraft.

Tentokrát se vydáme na K’aresh, domovskou planetu etherealů, která byla dávno zničená bytostí Dimensius. A právě jeho návrat se teď někdo pokouší umožnit. Hráči se spojí s Allerií Windrunner, aby hrozbu zastavili dřív, než se stihne plně zhmotnit.

Dočkáme se i nečekaného návratu lokace z Shadowlands. Známé tržiště Tazavesh se znovu otevře jako klíčová část nové mapy. Blizzard se tak nevzdává ani těch méně oblíbených částí svého univerza a zkouší jim dát nový smysl.

Novinkou bude také mechanismus zvaný „phase diving“, tedy jakési cestování paralelní realitou v lovu užitečných předmětů pro vylepšování speciálního pláště, který bude spojený s příběhovým postupem aktualizací.

Ekologickou notu přinese obnova života na K’aresh pomocí eko-dómů. Frakce Ve’nari se pokusí proměnit pustinu v obyvatelný ekosystém, kdy jim budete pomáhat přivádět nové tvory z dříve navštívených lokací. To vše za reputaci a unikátní výzbroj i výstroj.

zdroj: Activision Blizzard

Kromě toho se v rozšíření můžete těšit na nový raid a dungeon, který vyjde 12. srpna, pořádnou dávku příběhových úkolů a hlubinu (delve – nový druh dungeonu), která vše zakončí. Ghosts of K'aresh vychází dvě minuty před půlnocí, která nastolí novou etapu World of Warcraft.