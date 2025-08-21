zdroj: Wargaming

PlayStation 4 PC Xbox 360 Xbox One PS4 Pro Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series

World of Tanks se otřásá, nová hra představí moderní tanky

21. 8. 2025 12:28 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Wargaming má v posledních dnech napilno. Probíhají velké oslavy 15. výročí World of Tanks, které hráče zasypávají odměnami, speciálními režimy a kosmetickými doplňky. Události jsou aktuální do 31. srpna, čímž se v podstatě uzavře jedna velká kapitola hry. Proč? 3. září dorazí dosud největší aktualizace 2.0 a k tomu se chystá nová samostatná hra World of Tanks: Heat.

zdroj: Wargaming

Studio oboje oznámilo během Gamescomu. Dodalo, že kompletní seznam změn pro update 2.0 vyjde 31. srpna, ale už teď nastínilo, na co se lze za několik dní těšit. Tedy kromě toho, že bude obsahovat zásadní modernizaci.

Obrovskou novinkou je příchod tanků XI. úrovně. Celkově 16 kusů s unikátními herními mechanismy a systémem postupu řádně pozmění situaci na bojišti. Na něm se odrazí i komplexní změny u více než 350 vozidel, jež budou lépe splňovat předem stanovené role a zajistí férovější hraní a balanc. Nový hangár se zase promění v továrnu, kde jsou vozidla sestavována a vybavována.

World of Tanks: Heat
World of Tanks: Heat
World of Tanks: Heat
Galerie

Zpočátku se dost možná budete v novinkách trochu ztrácet, jelikož značnými úpravami projde i uživatelské rozhraní, což by nakonec mělo zlepšit jeho přehlednost. Kvalitní připojování zase nabídne nový matchmaking a upgradované zvuky navýší autenticitu. K tomu si přidejte skandinávskou mapu Nordskar a příběhovou PvE událost Operace Bod varu, a vyjde vám z toho, že se nějakou dobu nudit nebudete.

„Verze 2.0 není jen aktualizace – je to základní kámen budoucího vývoje hry, který určí směr World of Tanks na další roky. Jsme nadšeni, že se můžeme s hráči podělit o výsledky tvrdé práce našeho týmu za poslední dva roky. Ať už jste nováček, zkušený veterán, nebo se po čase vracíte na bojiště, s aktualizací 2.0 je teď ten nejlepší čas hrát World of Tanks,“ uvedl Michael Broek, vedoucí publishingu pro hru.

zdroj: Wargaming

Mezitím World of Tanks: Heat přinese nový pohled na celou sérii představením alternativní poválečné éry po druhé světové, kde „osedláte“ vylepšené tanky v bitvách 10 proti 10. Půjde proto o dynamičtější a rychlejší zážitek, jenž obohatí unikátní schopnosti každého z experimentálních strojů, rozsáhlé možnosti úprav, obrněné moduly i pokročilé zbraňové systémy. K dispozici budou různé herní režimy (Conquest, Domination, Kill Confirmed) i propracovaný vizuál poháněný novým enginem Wargamingu.

World of Tanks – 15. výročí
Novinky
World of Tanks se blíží k plnoletosti. Hra slaví 15. výročí vzpomínkami i odměnami

„World of Tanks: HEAT je naší odvážnou vizí pro tuto sérii. Nabízí zcela nový tankový zážitek s čerstvým prostředím, novými herními mechanikami, svižnějším tempem a špičkovou technologií. S hrdým odkazem na DNA World of Tanks umožní hráčům užít si tankovou válku jako nikdy předtím – způsobem, o kterém jsme dříve jen snili,“ uvedl Victor Kislyi, generální ředitel Wargamingu. 

World of Tanks: Heat vyjde na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Poběží na free-to-play modelu a hned na startu je možné počítat s plnou podporou hraní napříč platformami, stejně jako se sdíleným postupem.

Smarty.cz
Tagy:
online akční multiplayer historická válečná tank válečné hry tanky
Zdroje:
Wargaming
Hry:
World of Tanks World of Tanks: Heat
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Where Winds Meet – Datum vydání
Where Winds Meet – Datum vydání
World of Tanks 2.0 – Představení
World of Tanks 2.0 – Představení
Fight Club #738 – o Gamescomu z Kolína
Fight Club #738 – o Gamescomu z Kolína
World of Warcraft: Midnight – Filmeček
World of Warcraft: Midnight – Filmeček
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Kingdom Come: Deliverance II – Legacy of the Forge
Kingdom Come: Deliverance II – Legacy of the Forge
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Trailer k předobjednávce
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Trailer k předobjednávce
Lords of the Fallen II - Oznámení
Lords of the Fallen II - Oznámení
Call of Duty: Black Ops 7 – Odhalení hratelnosti
Call of Duty: Black Ops 7 – Odhalení hratelnosti
Valor Mortis – Odhalení
Valor Mortis – Odhalení
Gamescom ONL: Hype Promo
Gamescom ONL: Hype Promo
Dying Light: The Beast – Bober
Dying Light: The Beast – Bober
Football Manager 26 - Teaser
Football Manager 26 - Teaser
Woochi the Wayfarer - Teaser
Woochi the Wayfarer - Teaser
Fight Club #737 – o úpadku slavných studií
Fight Club #737 – o úpadku slavných studií
Stronghold Crusader: Definitive Edition – První velká aktualizace
Stronghold Crusader: Definitive Edition – První velká aktualizace
DOOM: The Dark Ages – Druhá aktualizace
DOOM: The Dark Ages – Druhá aktualizace

Nejnovější články