World of Tanks se otřásá, nová hra představí moderní tanky

Wargaming má v posledních dnech napilno. Probíhají velké oslavy 15. výročí World of Tanks, které hráče zasypávají odměnami, speciálními režimy a kosmetickými doplňky. Události jsou aktuální do 31. srpna, čímž se v podstatě uzavře jedna velká kapitola hry. Proč? 3. září dorazí dosud největší aktualizace 2.0 a k tomu se chystá nová samostatná hra World of Tanks: Heat.
zdroj: Wargaming
Studio oboje oznámilo během Gamescomu. Dodalo, že kompletní seznam změn pro update 2.0 vyjde 31. srpna, ale už teď nastínilo, na co se lze za několik dní těšit. Tedy kromě toho, že bude obsahovat zásadní modernizaci.
Obrovskou novinkou je příchod tanků XI. úrovně. Celkově 16 kusů s unikátními herními mechanismy a systémem postupu řádně pozmění situaci na bojišti. Na něm se odrazí i komplexní změny u více než 350 vozidel, jež budou lépe splňovat předem stanovené role a zajistí férovější hraní a balanc. Nový hangár se zase promění v továrnu, kde jsou vozidla sestavována a vybavována.
Zpočátku se dost možná budete v novinkách trochu ztrácet, jelikož značnými úpravami projde i uživatelské rozhraní, což by nakonec mělo zlepšit jeho přehlednost. Kvalitní připojování zase nabídne nový matchmaking a upgradované zvuky navýší autenticitu. K tomu si přidejte skandinávskou mapu Nordskar a příběhovou PvE událost Operace Bod varu, a vyjde vám z toho, že se nějakou dobu nudit nebudete.
„Verze 2.0 není jen aktualizace – je to základní kámen budoucího vývoje hry, který určí směr World of Tanks na další roky. Jsme nadšeni, že se můžeme s hráči podělit o výsledky tvrdé práce našeho týmu za poslední dva roky. Ať už jste nováček, zkušený veterán, nebo se po čase vracíte na bojiště, s aktualizací 2.0 je teď ten nejlepší čas hrát World of Tanks,“ uvedl Michael Broek, vedoucí publishingu pro hru.
zdroj: Wargaming
Mezitím World of Tanks: Heat přinese nový pohled na celou sérii představením alternativní poválečné éry po druhé světové, kde „osedláte“ vylepšené tanky v bitvách 10 proti 10. Půjde proto o dynamičtější a rychlejší zážitek, jenž obohatí unikátní schopnosti každého z experimentálních strojů, rozsáhlé možnosti úprav, obrněné moduly i pokročilé zbraňové systémy. K dispozici budou různé herní režimy (Conquest, Domination, Kill Confirmed) i propracovaný vizuál poháněný novým enginem Wargamingu.
„World of Tanks: HEAT je naší odvážnou vizí pro tuto sérii. Nabízí zcela nový tankový zážitek s čerstvým prostředím, novými herními mechanikami, svižnějším tempem a špičkovou technologií. S hrdým odkazem na DNA World of Tanks umožní hráčům užít si tankovou válku jako nikdy předtím – způsobem, o kterém jsme dříve jen snili,“ uvedl Victor Kislyi, generální ředitel Wargamingu.
World of Tanks: Heat vyjde na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Poběží na free-to-play modelu a hned na startu je možné počítat s plnou podporou hraní napříč platformami, stejně jako se sdíleným postupem.