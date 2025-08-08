World of Tanks se blíží k plnoletosti. Hra slaví 15. výročí vzpomínkami i odměnami

Wargaming má radost, protože multiplayerové potyčky těžké mašinérie už za chvíli budou moci legálně pít. Ke spuštění World of Tanks došlo už v roce 2010, takže letos slaví své 15. narozeniny. Jde o dlouhou cestu lemovanou uznáním a oblibou milionů hráčů, kteří budou za věrnost v příštích dnech odměnění.
Studio se dušuje, že je v plánu dosud největší oslava, která probíhá od dnešního dne až do 31. srpna. Na fanoušky čeká hromada odměn i speciálního obsahu vytvořeného přímo pro patnáctiny. Příkladnou ukázkou je třeba krátký hraný filmeček, který jasně zachycuje, co podobný milník může znamenat.
zdroj: Wargaming
Kromě výročního merche v oficiálním obchodě si po zapnutí hry všimnete, že na vás v garáži čeká speciální album. Při každodenním přihlášení si otevřete obálku, získáte odměnu a připomenete si některé klíčové momenty z historie titulu. K tomu si lze pořídit výroční battle pass, kde si kromě jiného odemknete třeba nový těžký francouzský tank VIII. úrovně Brennos.
Herně zase zaujme arkádový režim Overwhelming Fire, kde si během dvou víkendů vyzkoušíte intenzivní bitvy v útrobách osmi vozidel schopných střílet tisíce nábojů za minutu. A pokud jste opravdovým veteránem s účtem založeným před 14. dubnem 2012, dostanete speciální odznak a všem hráčům v bitvách propůjčíte 15% navýšení kreditu.
„Před patnácti lety jsme spustili World of Tanks s odvážným cílem: přinést hráčům tankové bitvy jako nikdy předtím. Od té doby se hra stala něčím mnohem větším – digitálním koníčkem, který spojuje miliony oddaných hráčů po celém světě. Na bitvy, které jsme vybojovali, přátelství, která jsme navázali, a roky, které nás ještě čekají,“ připíjí Victor Kislyi, CEO studia Wargaming.
Událost se slaví nejen přímo ve World of Tanks, ale i ve světě streamování. Čeká vás série výročních přenosů, jejichž sledováním získáte třeba 3D a 2D styly pro tanky, vzhledy pro posádku nebo prémiová vozidla.