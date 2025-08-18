Začíná Gamescom 2025. Co můžete čekat od Opening Night Live?

Gamescom 2025 odstartuje už zítra večer. Největší veletrh videoher jako již tradičně zahájí show Opening Night Live, kterou má pod palcem Geoff Keighley. Stream začíná v úterý 19. srpna ve 20:00 a potrvá zhruba dvě hodiny, předcházet mu bude i krátká pre-show.
Jedním z hlavních taháků bude kompletní představení Call of Duty: Black Ops 7. Na ONL se má ukázat první trailer a s ním i detailnější informace o kampani, multiplayeru nebo zombie módu. Očekává se také oznámení, že hra vyjde rovnou v Game Passu s datem vydání zřejmě 14. listopadu.
Blizzard si zase připravil pořádnou porci novinek pro fanoušky World of Warcraft. Na Opening Night Live se vůbec poprvé představí datadisk Midnight, který dorazí i s úvodním filmečkem, ukázkou nových zón a příběhu, ale hlavně s žádanou funkcí hráčských domečků.
Výčet ale nekončí u Call of Duty a Warcraftu. Na show se dále objeví třeba Resident Evil: Requiem, nový Ninja Gaiden 4, horor Silent Hill f, pokračování The Outer Worlds 2, Phantom Blade Zero, Ghost of Yótei nebo třetí díl Little Nightmares.
Kromě herních premiér, oznámení a trailerů se tradičně dočkáme i dalších částí programu. Například živý koncert s hudbou z Clair Obscur: Expedition 33 nebo upoutávka na druhou řadu seriálového Falloutu. Očekávají se také drobná překvapení v podobě zajímavých a známých hostů.
Gamescom letos míří na rekordní účast, vyprodanou Opening Night Live by mělo osobně navštívit přes 5400 lidí. Vedle největších vydavatelů jako Xbox, EA, Nintendo nebo Capcom se můžete těšit na pořádnou dávku novinek hned v první večer. My týden v Kolíně strávíme taky. Celou řadu her si vyzkoušíme přímo na místě a rovnou vám přineseme nejnovější zprávy a dojmy z hraní.