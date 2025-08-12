Na co se nejvíc těšíme na Gamescomu 2025?
Na co se nejvíc těšíme na Gamescomu 2025?

Jakub se Šárkou v pondělí zvedají kotvy z Prahy a vyrážejí na západ do Kolína nad Rýnem na několikadenní svátek videoher. Gamescom patří mezi největší herní události světa a po zrušené E3 je to taky místo, kde si můžeme spoustu nových a krásných her rovnou vyzkoušet, pobavit se s lidmi přímo z vývoje a několik dní nasávat nefalšované fanouškovské nadšení pro koníček, který nás všechny spojuje.

Redaktoři mají kalendáře naplněné od rána do večera, a přestože mají podepsaná nějaká embarga a o některých hrách nesmí mluvit, vybírají ze svého seznamu hry, na které se nejvíce těší.

Jakub Malchárek

Protože letos pojedu na Gamescom teprve podruhé, můžu s čistým svědomím říct, že se těším na všechno! Navíc, letos necháváme Aleše v redakci, aby strážil domácí oheň, takže jsme si mohli o to více vybírat, které hry a jak si se Šárkou rozdělíme.

Resident Evil Requiem
Novinky
Odvážný posun série? Resident Evil Requiem zvěstuje velké změny

O té největší, se kterou strávím bezprecedentní čtyři hodiny (většinou máme sloty tak na 30 minut, hodinu), zrovna nemůžu mluvit, to si přečtete až v dojmech z Gamescomu. Nicméně hned na prvním veřejném místě mám Resident Evil: Requiem. Tuhle hororovou sérii zbožňuju a na nový díl, který nebude remakem, jsem v očekávání vystál už důlek. Strašně jsem zvědavý, jak se Capcomu povede otevřený svět a vlastně i na to, jakou tentokrát zvolí perspektivu.

Když už jsme u toho Capcomu, tak mě rozhodně zajímá i znovuzrození samurajského hororu Onimusha: Way of the Sword. Předně spíš nakolik půjde opět o survival a nakolik se hra otřela třeba o soulsovky.

007: First Light
007: First Light
007: First Light
Galerie

Páteční ráno budu věnovat 007: First Light, byť hru si na vlastní palce nevyzkouším, tak jsem zvědavý, jak moc to bude samostatná hra a jak moc „jen“ přeskinovaný Hitman. Z trailerů to tak na mě minimálně působilo, ale třeba mě už příští týden IO Interactive vyvedou z omylu (a kdo by nechtěl bondovský merch?!).

Zombie středověkou šílenost God Save Birmingham jsem si vybral jenom proto, že z trailerů a obrázků vypadá až podezřele dobře. Na Gamescomu se ujistím, nakolik jde jen o šikovný marketing se šíleným nápadem.

God Save Birmingham
Novinky
Středověk, zombie a těžký přízvuk. God Save Birmingham uhrane reálnou fyzikou

No a na závěr to nejlepší – konečně si vyzkouším Heroes of Might and Magic: Olden Era. Plus minus rok od oznámení, ke kterému došlo taky na Gamescomu, se konečně na vlastní oči přesvědčím, nakolik to tvůrci z Unfrozen s tím návratem ke starým dobrým Heroes myslí vážně. A to si pište, že budu remcat, jestli to nebude přesně podle mého gusta!

Stran her se ale celkově těším na celý veletrh. Na atmosféru, pohodové lidi, pověstnou německou organizaci, ale i na ten příjemný novinářský shon, při kterém rychle dopisujete články někde na zemi u zásuvky, než se přesunete na další preview.

Šárka Tmějová

Čas pádí, čas letí. Letos vyrážím na Gamescom po tolikáté, že mi jednotlivé ročníky začaly trochu splývat, a hlavně se po každém zaklínám, že to tentokrát bylo naposledy. Jenomže během roku vždycky nervíky, únava a nechuť tísnit se na výstavišti se statisíci lidí opadnou, byť stejně už moc dobře vím, co mě tam čeká.

Xbox Gamescom 2025
Aktuality
Xbox se vrací na Gamescom 2025, chystá návrat FanFestu i nové ukázky

Obrovské haly, kde se snoubí vůně currywurstu a laciných energetických nápojů s potem nervózních PR manažerů, kolegové z herních médií spící vsedě opření o batoh s notebooky na klíně, všudypřítomný shon… a samozřejmě hry, kvůli kterým to celé podstupujeme. Kalendář máme letos nacpaný k prasknutí, o některých zvlášť zajímavých schůzkách zatím ani nemůžeme mluvit, ale nějaké to těšení probíhá.

Hned ve středu bych si měla vyzkoušet hodinku z Anno 117. Série budovatelských strategií má pro mě trochu terapeutický efekt, takové to klidné budování impéria, kdy se tváříte, že máte všechno pod kontrolou, ale ve skutečnosti vám hoří sklady a pečlivě vystavěný řetězec se hroutí jak domeček z karet. Anno 117 mě potom láká hlavně proto, že se podíváme do starověkého Říma a já chci vidět, jak se série, která byla dosud především o objevování a kolonizaci nových světů, popasuje s érou, kdy už byla většina známého světa „objevena“.

The Blood of the Dawnwalker
Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker
Galerie

Ve stejný den mě čeká také zastaveníčko s The Blood of Dawnwalker. Rovnou přiznávám, že jsem v podstatě ideální cílovka, kombinace upírů a designu vycházejícího z herního Zaklínače zní na rozdíl od Bloodlines 2 jako něco, co v Rebel Wolves ušili mně přímo na míru. Co vám budu dlouze povídat, po video ukázce z hraní se na další polské RPG těším jak malá.

Ve čtvrtek si půjdu zahrát Hellraisera: Revival, což je pro mě provinilé potěšení už z principu. Buď to dopadne naprosto skvěle a budeme se bavit o jednom z nejlepších hororů roku, nebo herní adaptace skončí v propadlišti dějin vedle příšerných pokračování filmu, o kterých už radši nikdo nemluví. Každopádně chci vidět, jestli tvůrci zvládnou přenést pověstnou znepokojivou barkerovskou atmosféru do herní podoby.

PROJECT [C4] - Teaser Trailer
Novinky
Vykuchané studio, které přineslo Disco Elysium, představuje bizarní Project [C4]

Potom si z výstaviště krátce odskočím na schůzku se ZA/UM. Pohrobci týmu po Disco Elysium hodlají ukazovat „revoluční špionážní RPG“ Project [C4] a já jsem v první řadě zvědavá, jestli jim po právních přích v týmu zbyl ještě nějaký vývojářský talent. Dosavadní oficiální informace jsou stejně surrealistické jako skoupé na konkrétní podrobnosti, tady by ale měla být dokonce k dispozici hratelná verze. No sem s ní!

Pokud mi náhodou někdy mezi schůzkami zbude čas, zajdu se podívat na stánek Xboxu, kde by měla být k zahrání herní urban legend, Hollow Knight: Silksong. Každý rok někdo tvrdí, že už je skoro hotový a na letošním Gamescomu ho fakt uvidíme. Tahle písnička už se sice poněkud ohrála a Team Cherry se po letech napínání budou muset vytasit minimálně s třetím příchodem Krista, ale jestli ano, chci být u toho.

Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong
Galerie

Samozřejmě se netěším jen na hry. Je to i ta zvláštní energie Gamescomu – od ranního sprintu nekonečnými chodbami po večerní dopisování článků na jediném stánku v celé hale, který má v předsálí zásuvky, obklopená obaly od proteinových tyčinek a kelímky od kávy a podřimujícími kolegy, kteří si „dali jen na chvilku pauzu“ a už půl hodiny se jim z koutku úst dere neposedná slina. Po letech už vím, že i když se na největší herní výstavu jezdí hlavně pracovat, vždycky si z ní odvezu i spoustu drobných zážitků, které se do článků nevejdou, ale přesně kvůli nim tohle martyrium příští rok dobrovolně podstoupím znova.

