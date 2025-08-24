Dojmy z Gamescomu: Když se Řím topí v bažině. Albion v Anno 117 bude logistickou výzvou

Na Gamescomu jsem se konečně dostala k druhé polovině hratelné ukázky Anno 117: Pax Romana, tentokrát v nehostinné provincii Albion, která tvoří kontrast k dříve představenému středomořskému Latiu, z něhož vám první dojmy sepsal před časem Aleš. V severním zastaveníčku se konečně začíná jasně rýsovat, čím se nový díl může odlišit od předchozího Anno 1800 i od jiných „římských“ strategií.
Zatímco Latium je přesně takové, jak byste od hry zasazené do Římské říše čekali – zelené kopce, subtropické klima, terakotové střechy a levandulová pole, Albion působí jako úplně jiný svět. Ocelová obloha, nekonečný déšť, temné lesy a bažiny, do kterých se člověk zaboří po kolena. Díky samotné stylizaci působí prostředí syrově a cize, tak, jak ho asi vnímali římští vojáci, když tehdy pochodovali na sever. Nejde ale jen o vizuální prvky, nehostinná krajina zásadně ovlivní i hratelnost.
zdroj: Ubisoft
Zatímco v Latiu začínáte relativně standardně s těžbou dřeva, jednoduchými cestami a skladišti, v Albionu je jedním z klíčových prvků stavění přímo v mokřadech. Budovy jako rákosové farmy nebo stáje pro dobytek je potřeba vztyčit na kůlech zapíchnutých do bahna, které se posléze spojují sítí dřevěných lávek. Mola se od klasických cest liší v tom, že jejich výstavba nestojí jen zlato, ale i cenné dřevo, které potřebujete úplně na všechno. Start v Albionu je tedy o dost náročnější, protože se vám hned od začátku dramaticky zvyšuje spotřeba stavebního materiálu.
Plánování města se tím rovnou mění na strategickou hádanku. Lávkami je potřeba efektivně propojit budovy se skladišti, nesmí se příliš rozlézat po startovním ostrově, ale zároveň musíte počítat s tím, že některé farmy zabírají spoustu místa. Chyby v rozmístění klíčových staveb budou vaši pokladnici bolet víc než v Latiu. Výsledná osada působí, jako by se každou chvíli měla do bažin zabořit nadobro a římské vlivy se do ní začnou propisovat jen velmi pozvolna – pokud vůbec.
Skutečná originalita Albionu totiž spočívá v kulturních volbách. Po dosažení vyšší třídy obyvatel si vybíráte, zda z vašich usedlíků uděláte „římské Kelty“, tedy asimilované Římany, nebo zda zachováte původní keltskou kulturu. Každá cesta přináší jiné potřeby a produkční řetězce: Keltští kováři touží po sýru, pivu, vozech a špercích, zvyšují produkci víry a přirozeněji se v mokřadech pohybují. Římští merkátoři potom vyžadují luxus jako zrcátka nebo exotické speciality a poskytují bonusy k vzdělávání.
Rozdíl se potom neprojeví jen na vaší ekonomické specializaci, ale mění i ráz města. Pokud se vydáte cestou romanizace, budete muset bažiny vysušovat, stavět akvadukty a snažit se vybudovat monumentální město římského střihu. Naopak zachování keltských tradic znamená menší zásahy do krajiny a organičtější rozvoj v lesích a kolem vodních ploch.
Hra vám dovolí směr v dalším stupni vylepšení populace zase změnit, takže není nutné se na jednu cestu upnout navždy, ale pokaždé půjde o volbu s dopadem na styl hry i estetiku. Příliš pomalé pořímšťováním vám navíc příliš nenakloní císaře, který na osadu může uvalit třeba vyšší daně.
Krátká ukázka mi sice dovolila nakouknout jen do začátku éry pro druhém vylepšení obyvatel, ale i z toho mála je jasné, že Albion není jen kolonie na způsob těch z Anno 1800. Obě provincie stojí na stejné úrovni a každá přinese odlišný styl hraní. Albion působí mnohem komplexněji než sekundární regiony z předchozích dílů, jeho vrstvení kultur i budování v bažinách dává hratelnosti nový impuls. Latium je potom vhodnější pro nováčky a pro ty, kteří nad stavěním nechtějí tolik přemýšlet.
Základní ekonomické principy série samozřejmě zůstávají. Domy generují příjmy, třídy obyvatel vyžadují čím dál složitější produkční řetězce, vše se propojuje přes skladiště a cesty. Ale Albion působí originálně a nutí vás nad nimi přemýšlet jinak než Latium. Kde se římská provincie může zdát bezpečně tradiční, Albion působí syrově a v mnoha ohledech jako náročnější úkol.
Po první ukázce v Latiu jsem si říkala, že Anno 117 sází možná až příliš na jistotu a že stavět římská města se starými známými mechanismy Anno 1800 bude sice příjemná zábava na pár desítek hodin, ale tak nějak jsem tušila, co dostanu. Albion mě ale přesvědčil, že Ubisoft Mainz má v kapsách tógy připravené triky, které sérii můžou posunout dál. Hodina hraní byla málo, ale i tak stačila k tomu, abych měla jasno, že s Anno 117 jich strávím ještě hodně a vlastně se možná víc těším na albionské výzvy než na latijskou pohodu.
Dobrou zprávou je, že si počátky v Albionu a Latiu brzy budete moct vyzkoušet i vy z pohodlí domova. Keltské bažiny a prosluněné středomoří se v bezplatném demu otevřou od 2. do 16. září na Steamu, Epic Games Store a Ubisoft Connect. Samotné Anno 117: Pax Romana potom vychází 13. listopadu na PC, PS5, Xbox Series X/S a streamovací službě Amazon Luna.