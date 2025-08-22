Dojmy z Gamescomu: Road Kings vyzve American Truck Simulator k boji o trůn kamioňáckých simulátorů

Do ringu, ve kterém dosud dominoval český SCS Software a jejich Euro a American Truck Simulator, vstupuje nový vyzyvatel – Saber Interactive na Gamescomu představili Road Kings a my jsme měli možnost si část hry rovnou vyzkoušet.
Usednete za volant 40tunového kamionu a na zhruba 400 kilometrech čtverečních se pokusíte vydobýt si respekt a renomé spolehlivého dopravce, který nenechá nikoho ve štychu – ani oběti živelných pohrom.
Právě tam totiž začíná ukázka. Na obzoru zuří tornádo a my musíme po zdevastované cestě, kterou přehrazují vraky opuštěných aut, dovézt do cíle přívěs s humanitární pomocí.
Takovéto „akčnější“ pasáže odlišují Road Kings od výše zmíněné české konkurence, která hraje hlavně na realističnost. Neznamená to ale, že by šlo o nějakou okleštěnou arkádu. Saber jsou hrdí hlavně na míru různých vrstev simulace a pokročilou inteligenci řidičů.
Když se například chcete zařadit na hlavní tah z připojovacího pruhu a máte vyhozený blinkr, auta se budou snažit přejet do levého pruhu a vpustit vás do provozu. Nebo vás dokonce budou pouštět na křižovatkách, protože vidí, že máte větší poloměr otáčení a musíte si více do křížení najet.
Můžete i troubit, problikávat a jinak interagovat s provozem, který na vaše chování dynamicky a přirozeně reaguje. Road Kings ale nesimulují jen jízdu a provoz, hra se skutečně ponoří do všech aspektů života kamioňáka. V demu jsme sice „jen“ převáželi náklad z bodu A do bodu B, což bude zřejmě hlavní gró hry. Nicméně i to bude mít spoustu strategických rozhodnutí.
Třeba to, jaký náklad vezete a kolik jej vezete. Ve vozovce jsou totiž váhy jako v reálném světě, které měří, jestli převážíte povolenou hmotnost nákladu. Nic vám ale nebrání korbu přetížit a vybrat si cestu mimo měřené úseky. Samozřejmě, že vyšší hmotnost soupravy má vliv na jízdní vlastnosti – každý nájezd do výtluku hrozí vyšším poškozením vozu, nemluvě o vyšší brzdné dráze a s tím spojeným opotřebováním brzd.
Můžete taky například aktivovat kompresní brzdu, abyste zbytečně brzdové destičky netrápili, kamion je ale mnohem hlučnější, což vám ve městě může vysloužit pokutu. Ostatně systém policie je poměrně zajímavý, protože za dopravní přestupky vám jednak klesá reputace, což se odráží v tom, jaké práce a jak lukrativní můžete přijímat. Jednak vás to stojí peníze, ale i čas.
A čas je taky jedním ze zdrojů. Jste totiž odměňováni rychlostí, s jakou zásilku doručíte. Jenže musíte mít povinné přestávky a spát. A opět: dostáváme se k další vrstvě rozhodování. Zaparkujete někde u cesty, kde kamiony nesmí stát a dáte si dvacet, nebo si naplánujete cestu kolem hotelu u silnice a pronajmete si pokoj?
Riskente, že pojedete déle bez přestávky, než je povolné Federální správou pro bezpečnost silniční nákladní dopravy? Můžete si dovolit případné pokuty nebo zdržení a podávání vysvětlení policii?
Ve hře nebude jen obcházení státních nařízení a výkonné moci, ale i ostatní kamioňáci, kteří s vámi mohou mít všelijaké vztahy – hlavně jsou všichni konkurence a klidně vám mohou vaši zakázku, kvůli které jedete desítky kilometrů, vyfouknout před nosem.
Líbilo se mi, že hra je plná detailů, které udělají radost jak milovníkům věrné simulace, tak nenáročnějším hráčům. I to, jak přesně zaparkujete v depu pro náklad ovlivňuje, jak dlouho nakládka potrvá... a jsme zase u toho času!
Když jsem se mohl konečně soustředit na jízdu a nemusel na půl huby a jedno ucho vést konverzaci s vývojáři, byl požitek z jízdy parádně relaxační. Déšť vykouzlil příjemně melancholickou náladu, z rádia hrálo americké country, kamion spokojeně vrněl a kilometry silnice ubíhaly pod koly. Dokážu si bez problému představit, že to bude hra přesně pro ten typ lidí, kteří tolik milují relaxaci u ETS.
Ve hře má být krajina inspirovaná skutečnou hranicí mezi Floridou a Georgií, takže nejde o jedna ku jedné přesné zobrazení tamní krajiny. Díky tomu si ale teoreticky tvůrci mohli pohrát s tím, že každý kilometr bude něčím zajímavý a unikátní. V kariéře budete taky zažívat ten pocit postupného propracování se od nicky se starým vrakem, k doslovnému králi silnic v nejmodernějším tahači se spoustou asistentů a ulehčení dopravy.
Jak celá dynamická kariéra, a hlavně sociální složka budování reputace s ostatními přepravními společnostmi bude fungovat samozřejmě nevíme. Stejně tak netušíme, jak bude nastavená progrese v kariéře a nakolik půjde o pendlování mezi různými překladišti a firmami s nákladem, a jaký podíl budou mít adrenalinovější mise jako byla třeba ta s tornádem.
zdroj: Focus Entertainment
Pocitově by ale Road Kings mohli být přesně pro ty, kteří jsou ostatními truckerskými simulátory už unaveni a chtějí něco nového. Nebo pro fanoušky ostatních simulátoru od Saberu, které už nebaví staavění silnic a převoz nákladu v RoadCraftu či Snowrunneru.
Road Kings vycházejí někdy v příštím roce na PC, PS5 a Xbox Series X/S.