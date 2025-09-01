Nejčtenější články týdne – Horor, Heroesy a Gearsy

Mezi nejčtenější články minulého týdne patřily dojmy z nového pokračování Heroes of Might and Magic: Olden Era, které slibuje návrat ke kořenům série s moderními prvky. Bodovala také recenze Gears of War: Reloaded, jež přináší osvěžený pohled na klasiku plnou testosteronové akce. Zájem vzbudil také článek o francouzském JRPG Clair Obscur: Expedition 33, které se stalo nečekaným hitem a slibuje další rozšíření série. Na Gamescomu pak zaujala hratelná ukázka Clive Barker's Hellraiser: Revival, která svým hororovým pojetím a intenzivní atmosférou zanechala silný dojem.
Nejčtenější články týdne
Gears of War: Reloaded – recenze remasteru nostalgické testosteronové akce
Dojmy z Gamescomu: Heroes: Olden Era se hrají parádně. Na stylizaci se zvyká hůř
Prosím, dost! No Man's Sky dostává další masivní update. Poprvé se projdete vesmírem
Dojmy z Gamescomu: Nejhnusnější hra výstavy? Hellraiser: Revival rozdával pytlíky na zvracení
Jedna z nejlepších her letoška dostane pokračování
Redakce doporučuje
The Bazaar – recenze unikátní karetní hry
Dojmy z Gamescomu: Na High on Life 2 jsem vůbec nechtěl, nakonec jsem se královsky bavil
Dojmy z Gamescomu: Surrealistický Keeper otočí tradiční role. Svou cestu v něm hledá maják
Hollow Knight: Silksong překopal herní kalendář. Indie vývojáři ustupují behemotovi
Pod radarem: Vařte lektvary, žeňte tvory, přepište dějiny a ukliďte ve městě
Videa
