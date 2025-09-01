Nejčtenější články týdne – Horor, Heroesy a Gearsy
1. 9. 2025 9:38 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz |

Mezi nejčtenější články minulého týdne patřily dojmy z nového pokračování Heroes of Might and Magic: Olden Era, které slibuje návrat ke kořenům série s moderními prvky. Bodovala také recenze Gears of War: Reloaded, jež přináší osvěžený pohled na klasiku plnou testosteronové akce. Zájem vzbudil také článek o francouzském JRPG Clair Obscur: Expedition 33, které se stalo nečekaným hitem a slibuje další rozšíření série. Na Gamescomu pak zaujala hratelná ukázka Clive Barker's Hellraiser: Revival, která svým hororovým pojetím a intenzivní atmosférou zanechala silný dojem.

