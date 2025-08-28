Hollow Knight: Silksong překopal herní kalendář. Indie vývojáři ustupují behemotovi

Po letech čekání a nespočtu vtipů o tom, že hra nikdy nevyjde, oznámilo australské studio Team Cherry bez většího varování datum vydání Hollow Knight: Silksong. Vysoce očekávané pokračování jedné z nejúspěšnějších nezávislých her posledních let nakonec dorazí už 4. září 2025 na všechny hlavní platformy včetně PlayStationu 4 a 5, Xboxu Series X/S, Xboxu One, obou generací Switche i PC.
Fanoušci metroidvanií mají obrovskou radost, pro část indie scény se ale září proměnilo v noční můru. V herním průmyslu má každé datum vydání svou váhu, a zvláště menší studia jsou závislá na prostoru a pozornosti, kterou se jim podaří urvat v herních médiích i na sociálních sítích. Jenže Silksong je fenomén, který podobně jako v AAA kontextu GTA VI dokáže hravě vysát veškerý kyslík z místnosti, což se potvrdilo prakticky okamžitě po oznámení data vydání.
Během prvního dne oznámilo odklad hned několik her, které se chystaly vyjít na začátku září. Silksongu prakticky okamžitě ustoupil horor s hracími automaty CloverPit a metroidvania Aeterna Lucis, která po zralé úvaze dorazí dokonce až příští rok.
Následovala lavina dalších přesunů: Devolver s vtipným komentářem o alergii na sršní bodnutí posunul Baby Steps na 23. září, korejské studio Sunny Side Up odložilo konec předběžného přístupu simulátoru malé čarodějky Little Witch in the Woods na 15. září. Roguelike Megabonk pak dorazí až 18. září.
Vývojáři izometrického RPG z netradičně školního prostředí Demonschool z Necrosoft Games dokonce označili Team Cherry za krutý, protože k odkladu museli přistoupit na poslední chvíli. Jejich hra je teď plánovaná na 19. listopadu. Naopak origami plošinovka Hirogami utvrzuje, že se rozhodně před nikým nesloží a termín 3. září stále platí.
Mezi hráči a vývojáři se kvůli vlně odkladů začal šířit nový termín „Silksong’d“, neboli smetený z kalendáře kvůli náhlému vydání veleočekávané metroidvanie. Ačkoliv se tvůrci vesměs snaží brát situaci s humorem nebo ji zkouší otočit ve svůj prospěch, skutečné dopady na marketing a prodeje menších her jsou nezanedbatelné.
[Release Date Update]— Little Witch in the Woods (@SunnySideUp_DEV) August 26, 2025
Little Witch in the Woods has been rescheduled:
September 4 → September 15, 2025.
We sincerely apologize, and promise to make your wait worthwhile. pic.twitter.com/qhFgxEDwvl
Z pohledu médií a redakcí je efekt podobný. Kde se plánovaly články a recenze menších projektů, bude nyní většina prostoru věnována právě Silksongu. A to je v konkurenčním prostředí herní žurnalistiky zásadní změna, která může mnohým menším hrám zkomplikovat start.
Team Cherry mají samozřejmě plné právo rozhodovat o vlastním díle a očekávání jsou tak vysoká, že ať by vydání naplánovali na libovolný den, Silksong by stejně dominoval. První Hollow Knight prodal víc než 15 milionů kopií a stal se jedním z nejúspěšnějších nezávislých titulů vůbec. Není tedy divu, že se kolem pokračování vytvořil kult, který teď otřásá celým herním kalendářem.
Pro hráče znamená zářijové vydání velký svátek. Pro vývojáře a vydavatele menších titulů je to ale lekce o tvrdé realitě herního průmyslu: I na nezávislé scéně existují titáni, kterým se málokdo odváží postavit čelem.