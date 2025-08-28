Hollow Knight: Silksong překopal herní kalendář. Indie vývojáři ustupují behemotovi
zdroj: Team Cherry

Hollow Knight: Silksong překopal herní kalendář. Indie vývojáři ustupují behemotovi

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Switch Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

28. 8. 2025 17:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Po letech čekání a nespočtu vtipů o tom, že hra nikdy nevyjde, oznámilo australské studio Team Cherry bez většího varování datum vydání Hollow Knight: Silksong. Vysoce očekávané pokračování jedné z nejúspěšnějších nezávislých her posledních let nakonec dorazí už 4. září 2025 na všechny hlavní platformy včetně PlayStationu 4 a 5, Xboxu Series X/S, Xboxu One, obou generací Switche i PC.

Fanoušci metroidvanií mají obrovskou radost, pro část indie scény se ale září proměnilo v noční můru. V herním průmyslu má každé datum vydání svou váhu, a zvláště menší studia jsou závislá na prostoru a pozornosti, kterou se jim podaří urvat v herních médiích i na sociálních sítích. Jenže Silksong je fenomén, který podobně jako v AAA kontextu GTA VI dokáže hravě vysát veškerý kyslík z místnosti, což se potvrdilo prakticky okamžitě po oznámení data vydání.

Aeterna Lucis
Aeterna Lucis
Aeterna Lucis
Galerie

Během prvního dne oznámilo odklad hned několik her, které se chystaly vyjít na začátku září. Silksongu prakticky okamžitě ustoupil horor s hracími automaty CloverPit a metroidvania Aeterna Lucis, která po zralé úvaze dorazí dokonce až příští rok.

Následovala lavina dalších přesunů: Devolver s vtipným komentářem o alergii na sršní bodnutí posunul Baby Steps na 23. září, korejské studio Sunny Side Up odložilo konec předběžného přístupu simulátoru malé čarodějky Little Witch in the Woods na 15. září. Roguelike Megabonk pak dorazí až 18. září.

Vývojáři izometrického RPG z netradičně školního prostředí Demonschool z Necrosoft Games dokonce označili Team Cherry za krutý, protože k odkladu museli přistoupit na poslední chvíli. Jejich hra je teď plánovaná na 19. listopadu. Naopak origami plošinovka Hirogami utvrzuje, že se rozhodně před nikým nesloží a termín 3. září stále platí.

Demonschool
Demonschool
Demonschool
Galerie

Mezi hráči a vývojáři se kvůli vlně odkladů začal šířit nový termín „Silksong’d“, neboli smetený z kalendáře kvůli náhlému vydání veleočekávané metroidvanie. Ačkoliv se tvůrci vesměs snaží brát situaci s humorem nebo ji zkouší otočit ve svůj prospěch, skutečné dopady na marketing a prodeje menších her jsou nezanedbatelné.

Z pohledu médií a redakcí je efekt podobný. Kde se plánovaly články a recenze menších projektů, bude nyní většina prostoru věnována právě Silksongu. A to je v konkurenčním prostředí herní žurnalistiky zásadní změna, která může mnohým menším hrám zkomplikovat start.

Grand Theft Auto VI
Novinky
GTA VI vs. zbytek herního světa. Jak se vydavatelé připravují na nevyhnutelný střet

Team Cherry mají samozřejmě plné právo rozhodovat o vlastním díle a očekávání jsou tak vysoká, že ať by vydání naplánovali na libovolný den, Silksong by stejně dominoval. První Hollow Knight prodal víc než 15 milionů kopií a stal se jedním z nejúspěšnějších nezávislých titulů vůbec. Není tedy divu, že se kolem pokračování vytvořil kult, který teď otřásá celým herním kalendářem.

Pro hráče znamená zářijové vydání velký svátek. Pro vývojáře a vydavatele menších titulů je to ale lekce o tvrdé realitě herního průmyslu: I na nezávislé scéně existují titáni, kterým se málokdo odváží postavit čelem. 

Smarty.cz
Tagy:
škola hazard strategie herní automaty akční fyzika plošinovka izometrické 2D roguelike vtipné origami roztomilé skákačka metroidvania roguelite simulátor života akční adventura Taktické RPG dobrodružné čarodějky metroidvanie
Zdroje:
Devolver Digital, Aeternum Game Studios, Necrosoft Games, Future Friends Games, Sunny Side Up, vedinad
Hry:
Hollow Knight: Silksong Baby Steps Hirogami Aeterna Lucis CloverPit Demonschool Little Witch in the Woods Megabonk
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

No Man's Sky - Voyagers Trailer
No Man's Sky - Voyagers Trailer
Fight Club #739 – dozvuky Gamescomu
Fight Club #739 – dozvuky Gamescomu
Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive
Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
inZoi: Island Getaway - Trailer
inZoi: Island Getaway - Trailer
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Where Winds Meet – Datum vydání
Where Winds Meet – Datum vydání
World of Tanks 2.0 – Představení
World of Tanks 2.0 – Představení
Fight Club #738 – o Gamescomu z Kolína
Fight Club #738 – o Gamescomu z Kolína
World of Warcraft: Midnight – Filmeček
World of Warcraft: Midnight – Filmeček
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Kingdom Come: Deliverance II – Odkaz kovárny
Kingdom Come: Deliverance II – Odkaz kovárny
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Trailer k předobjednávce
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Trailer k předobjednávce
Lords of the Fallen II - Oznámení
Lords of the Fallen II - Oznámení
Call of Duty: Black Ops 7 – Odhalení hratelnosti
Call of Duty: Black Ops 7 – Odhalení hratelnosti
Valor Mortis – Odhalení
Valor Mortis – Odhalení

Nejnovější články