GTA VI vs. zbytek herního světa. Jak se vydavatelé připravují na nevyhnutelný střet

26. 3. 2025 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Stále neoznámený konkrétní termín vydání Grand Theft Auto VI způsobuje chaos mezi herními vydavateli, kteří se mu snaží přizpůsobit své plány a vyhnout se přímému střetu s očekávaným megahitem od Rockstaru. „Nikdo nechce vydávat hru blízko GTA VI,“ nechal se slyšet výkonný manažer jednoho z předních vydavatelství, který nechtěl být jmenován.

Jiní se ale pod podobná prohlášení ochotně podepsali. Šéf Electronic Arts Andrew Wilson na začátku roku uvedl, že je ochotný posunout datum vydání nového Battlefieldu, jen aby se vyhnul GTA VI. Novinář Christopher Dring nedávno vyzpovídal několik představitelů velkých vydavatelství, aby zjistil, jak připravovaná městská akce a dost možná nejočekávanější hra všech dob ovlivňuje jejich vlastní rozhodování. Většina z nich sdílí Wilsonův sentiment.

V podcastu The Game Business novinář nepřímo citoval zástupce vydavatele, který si přál zůstat v anonymitě: „Hry od Rockstaru vždy z trhu vysají spoustu peněz, a především času. Nechceme být nikde poblíž, takže operujeme hned s několika různými verzemi vydavatelského plánu.“

Jiný vysoce postavený manažer z jiného vydavatelství vyjádřil podobné obavy: „I bez GTA VI je nesmírně těžké najít prostor pro nové hry, aby se dostaly do povědomí. Skutečně nedostatkovým zbožím je pro nás čas, nikoliv peníze. Je to těžké.“

Třetí výkonný manažer, který je šéfem evropské divize nejmenovaného AAA vydavatelství, má podobný názor. Všichni se zveřejněním podzimních dat vydání svých her váhají a čekají, až se vyjádří Rockstar, potažmo Take-Two. „Nechceme vydat hru těsně před nebo po GTA VI. Pokud vyjde na konci října, znamená to, že buď musíte vydávat dříve – což se v posledních letech podle nárůstu letních titulů zřejmě děje – nebo později, čímž ale zase soupeříte s Black Friday slevami,“ vysvětlil.

zdroj: Rockstar

Nejhorší varianta podle něj nastane v případě, kdy se Rockstar rozhodne vydání GTA VI odložit na příští rok, ale k odkladu přistoupí na poslední chvíli. Potenciálně tak může hrozit herně velmi suchý podzim.

V nejasném kalendáři se ale přece jen nabízí jedno relativně bezpečné místo. Take-Two vedle GTA VI totiž vydává třeba také Borderlands 4, které už své podzimní datum vydání mají: 23. září. Pokud si tedy vydavatel nehodlá naprosto pohřbít vlastní titul, což se jeví jako nepravděpodobné, mělo by v září být pro ostatní hry poměrně bezpečno.

Obavy z příchodu herního behemota mají vedle vydavatelů také provozovatelé her jako služeb. „GTA VI je jako obrovský meteorit a my se budeme vyhýbat jeho zóně dopadu. Posuneme zásadní updaty o tři týdny dopředu nebo dozadu, abychom se mu vyhnuli. Samozřejmě, problém je v tom, že tohle hodlají udělat všichni. Takže tři až čtyři týdny před vydáním GTA VI dostanete hromadu nových sezón pro live service hry, v domnění, že tím budou v bezpečí,“ popsal anonymně vývojář jedné z nejhranějších multiplayerových her současnosti.

Vydavatelé ale mají pádný důvod se obávat, i kdyby bylo GTA VI „jen“ tak úspěšné jako pátý díl. Ačkoliv GTA V vyšlo až v polovině září 2013, tvořilo polovinu obratu herního průmyslu za celý měsíc a jen za první den vydělalo 800 milionů dolarů.

S 210 miliony prodanými kopiemi jde o druhou nejprodávanější hru všech dob, která během uplynulých dvanácti let Take-Two přinesla přes 8,5 miliardy dolarů. Vzhledem k růstu herního průmyslu v mezičase se přitom očekává, že GTA VI bude ještě mnohem úspěšnější.