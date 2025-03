Tak to se nepovedlo. Vylepšená verze GTA V je nejhůře hodnocená v historii

12. 3. 2025 11:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Když minulý týden konečně vyšla vylepšená verze Grand Theft Auto V Enhanced, v Rockstaru asi nečekali, že se titul stane nejhůře hodnoceným „gétéáčkem“ na Steamu. Ano, i v porovnání s tristní Definitive Edition – The Trilogy. Hra má momentálně pouze 54 % pozitivních recenzí z takřka 20 tisíc v nejpopulárnějším digitálním obchodě a žlutě u ní svítí smíšené hodnocení. Stížnosti hráčů přitom nejsou úplně banální.

Nejprve si můžeme shrnout, co vlastně Enhanced v případě GTA V znamená. Patch, který vyšel 4. března, srovnává hru na PC po třech letech s verzemi na současných konzolích. Hráči se dočkali nových vozidel, divokých zvířat, přibyla také podpora předplatného GTA+. Grafické novinky zahrnují ray-tracing stínů a odrazů, ambientní okluzi a technologii globálního nasvícení, stejně jako podporu vyšších rozlišení, méně tradičních poměrů stran a vyššího snímkování. Nechybí Nvidia DLSS a AMD FSR, přičemž generování snímků by mělo přibýt později.

Jako jediná nevýhoda se jevila nemožnost hrát online s hráči staré verze GTA V. A právě online složka se stala trnem v patě lidí, kteří se do Enhanced verze chtěli pustit, protože to znamená, že si museli nechat účet Rockstarem zmigrovat na novou platformu, což se samozřejmě neobešlo bez potíží.

Stížnosti padají na nemožnost přenosu účtů, technické chyby, dokonce i na ztrátu herních profilů, které mají nahrané stovky hodin a fanoušci v nich za celou dlouhou dobu existence GTA V utratili obrovské množství skutečných peněz.

Výtky směřují také k faktu, že GTA V Enhanced může mít lepší grafiku, ale odstranění chatu v online hře je krok vedle, protože lobby a mise působí mrtvě - jako hrát s NPC.

„Žádný zázrak. Hra naprosto graficky totožná s 10 let starou verzí. Žádné vylepšení textur základních stínů, jen přidána podpora ray-tracingu, DLSS, FSR a omezení hry na 120 FPS. Alespoň, že to bylo zdarma, což je co říct na Rockstar, ale docela zbytečnost,“ vyjmenovává uživatel s přezdívkou Rizecek a dodává: „Rychlost načítání a spouštění hry taky žádný zázrak. Hra nainstalována na Samsung 980 Pro NVME a než se hra vůbec rozhodne přes Rockstar spustit, tak trvá klidně 3 minuty, než se člověk dostane do hry. Jediné plus bych tomu asi dal za to, že už se tak neškube hlavní menu a mapa, ale už ta verze mohla mít taky češtinu.“

Velmi srozumitelně trable s GTA V Enhanced shrnuje uživatel KeithTheBat: „Rockstar udělal naprosté minimum, aby vylepšil hru, a absolutní maximum, aby integroval GTA+. Zmizel chat, nemůžete přenést postavy, pokud vám někdo dal ve hře peníze, neexistuje aim assist pro ovladače, grafická nastavení jsou osekaná a zjevně Grand Theft Auto V Enhanced vznikalo kvůli mikrotransakcím, ne kvůli zlepšené kvalitě a výkonu. Dostanete lepší nasvícení, odrazy a stíny, prakticky nic jiného.“

S jednou z nejúspěšnějších herních značek historie jde tak už o druhý krok vedle. Máme mít obavy z letos plánovaného GTA VI? Jaké jsou vaše zkušenost s GTA V Enhanced, donutil vás update vrátit se do divokého hřiště Los Santos?