GTA VI na PC už příští rok na jaře? Zpoždění by tentokrát nemuselo být tak velké

17. 2. 2025 14:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Ačkoliv Grand Theft Auto VI pořád nemá ani konkrétní datum vydání na konzolích, PC verze by tentokrát neměla následovat s tak velkým odstupem jako v případě předchozích her od Rockstaru. Výrobce periferií Corsair Gaming tvrdí, že by se GTA VI na PC mělo vydat už na začátku příštího roku.

Na PlayStation 5 a Xbox Series X/S by měl dlouho očekávaný nový díl městské akce dorazit letos na podzim. Rockstar i vydavatelství Take-Two jsou zatím na podrobné informace skoupí, ačkoliv Strauss Zelnick nedávno v obecné rovině naznačil, že by se GTA VI mohlo vydat dokonce i na nadcházející Switch 2.

PC je ve hře rozhodně, ale třeba GTA V na počítače dorazilo téměř dva roky po původním vydání na PS3 a Xbox 360. GTA IV to v roce 2008 trvalo sice jen sedm měsíců, ale PC port neproslul zrovna brilantním technickým stavem. Red Dead Redemption II se na počítače vypravilo zhruba po roce, zatímco prvnímu dílu to oficiální cestou trvalo přes čtrnáct let.

Že by čekání tentokrát nemuselo být tak dlouhé, naznačil finanční viceprezident Corsair Gaming Ronald van Veen při prezentaci výsledků pro investory: „Ano, GTA VI je pravděpodobně ten nejdůležitější titul, o kterém letos budou všichni mluvit. A dočkáme se ho, myslím, později letos na konzolích. Dle mých informací vyjde na podzim na konzolích a na začátku 2026 na PC.“

Zelnick zároveň minulý týden zdůraznil, že si uvědomuje rostoucí důležitost PC platformy. „Civilizace 7 vyšla najednou na konzolích, PC a na Switchi. Co se týče ostatních titulů z našeho portfolia, ne vždy je vydáváme na všech platformách současně. Rockstar historicky startuje s nějakými platformami a pak se postupně přesune k dalším,“ obkroužil šéf Take-Two otázku ohledně termínu, kdy s GTA VI na PC můžeme počítat.

zdroj: Rockstar

„Byli jsme svědky toho, jak se z PC stala mnohem podstatnější část trhu, který býval konzolový, a nepřekvapilo by mě, kdyby tenhle trend pokračoval. A samozřejmě eventuálně přijde i nová generace konzolí,“ vypočítává Zelnick budoucí potenciál herního trhu.

Analýza společnosti DFC Intelligence pak na téma GTA VI uvádí, že by chystaná městská akce mohla utržit více než 1 miliardu dolarů (asi 24 miliard korun) jen na předobjednávkách, čímž by se stala nejen nejúspěšnější letošní hrou, ale pravděpodobně i nejvýdělečnějším letošním produktem v zábavním průmyslu celkově.