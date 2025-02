7. 2. 2025 9:59 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek

Nevěřící Tomáši (a Alešové) se k podzimnímu vydání veleočekávaného GTA VI staví skepticky a očekávají, že se městská akce odloží. Vydavatel Take-Two ale se hrou na letošek počítá. Vyplývá to z finančních výsledků, ve kterých je Grand Theft Auto VI stále v plánu na kalendářní podzim.

Vedle toho se taky v létě počítá s vydáním Mafia: The Old Country, do konce roku by měly dorazit ještě Borderlands 4.