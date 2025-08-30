Pod radarem: Vařte lektvary, žeňte tvory, přepište dějiny a ukliďte ve městě

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
Ways of Alchemy – Karetní manažer plný lektvarů
zdroj: RocketBrush Games
Ways of Alchemy je další z her, která neotřelou metodou „simuluje“ prastaré umění alchymie, tedy míchání lektvarů. V tomto případě si dosyta užijete karet, i když tentokrát nejde o žádné balíčky a jejich rozšiřování.
Karty totiž máte neustále vyložené před sebou na stole a představují prakticky vše – váš z počátku malý podnik, recepty, ingredience, hotové lektvary a hrdiny, které budete svými výtvory vybavovat a vysílat na questy za poklady.
Jednoduše kombinujete karty – na kartu pole hodíte kartu sazeničky a kartu hnojiva, čímž získáte surovinu. Suroviny zkombinujete v kotli a voilà, lektvar je na světě. Kombinováním můžete odhalit až 35 lektvarů a svými rozhodnutími v příběhu dospět k jednomu ze 13 konců.
A už jsem zmínil, že se můžete dát na scestí? Díky čtrnácti podtřídám se z poctivého alchymisty můžete stát nekromantem či se oddávat tajemnému umění masotepectví… Tohle zkrátka není obyčejný simulátor alchymie!
Steam – 430 korun
City Defense Z – Budujte základnu, spojujte obranné prvky a přežijte hordy nemrtvých
zdroj: Good Mood Games
Pokud potřebujete zahnat hlad po obraně vlastní osady před hordami nepřátel, pak tu pro vás mám nejčerstvějšího kandidáta. Jmenuje se City Defense Z a budete se v něm noc co noc bránit před nenažranými nemrtvými.
To hlavní se ale odehrává přes den – hrajete karty a tím vylepšujete svou obranu. Primárně stavíte budovy, které cvičí vojáky, vyrábějí munici a těží materiály. Během toho rozestavujete svoje vojenské síly do strategických pozic a doufáte v nejlepší.
Každá noc je obtížnější a nikdo vám nezaručí, že se dožijete rána, natož konce apokalypsy. Od toho tu je ještě jeden typ budov – laboratoře. Ty generují body výzkumu, které utrácíte v celkově 11 technologických stromech. A tyto technologie se vám přechovávají mezi dílčími pokusy o přežití.
Třešničkou na dortu je prvek známý z mobilních her – tři budovy či vojáci postavení vedle se automaticky spojí v jednu silnější budovu / jednotku. No kdo by hned nedostal chuť stavět zdi, osazovat je kulomety a sledovat, jak nálet stíhačky kobercuje hordy zombií?
Steam – 240 korun
Whisper of the House – Ukliďte každý dům ve městě a vytvořte si svou místnost snů
zdroj: GD Studio
Před nějakým časem se zjevila hra Unpacking a vzala svět útokem podobně jako Marie Kondo. Kdo by to byl čekal, že prosté vybalování věcí z krabic a jejich umisťování do poliček bude tak poklidné? Jo, kdyby to tak bylo i se skutečným stěhováním...
Nicméně na hru navázala řada dalších s podobnými koncepty, kdy novinka Whisper of the House sází naopak na úklid pořádně zabordelených místností. K dispozici je vám rovnou celé město, kde budete navštěvovat domy, poklízet v nich a nejrůzněji interagovat s nalezenými předměty.
Nejenže můžete pouštět gramofony a mačkat gumové kachničky, ale dokonce se můžete pustit třeba do přípravy nejrůznějších pokrmů v kuchyni. A u toho všeho navíc zjišťujete něco o obyvatelích tohoto nepořádku.
A nesmíte zapomenout na sebe! Vyberete si jeden z deseti vlastních pokojů a vybavíte ho některými z více než 1 800 předmětů. Kolik z nich by ve vašem případě tvořily krabičky s hrami?
Steam – 360 korun
Warnament – Přepište dějiny třeba jako nacistické USA v minimalistické grand strategii
zdroj: Luden.io
Nejen Paradox Interactive se nám stará o přísun velkolepých strategií z válečné historie. Warnament sice nesází na grafickou stránku a až takovou hloubku, ale právě svým minimalismem a svižností by mohl být skvělou alternativou, obzvlášť na mobilech.
Hra vás nechá zahrát si za druhé světové války za libovolný tehdejší stát, kde si navíc můžete zvolit státní zřízení od republiky a monarchie přes komunismus až po fašismus. A pak už je jen na vás, zda se vám i s malým státečkem podaří dobýt svět skrze politiku, vyjednávání nebo prostě a jednoduše hrubou sílu počítající s vojsky i atomovkami.
Nechybí samozřejmě ani vývojový strom a nahodilé události, stejně jako možnost si zahrát jak sólo, tak i proti jiným hráčům. Přestože se hra na Steamu tváří jako plnohodnotná, tak je stále ve vývoji a čeká ji ještě přísun nových jednotek, scénářů i podpora modifikací. Na telefonech s Androidem je pak do jisté míry dostupná zdarma v přiznaném předběžném přístupu.
Herdling – Procítěné putování se stádem chlupáčů od tvůrců FAR
zdroj: Panic
Studio Okomotive se zapsalo do videoherní historie parádní výpravnou sérií FAR, od které se její tvůrci rozhodli odbočit k novince Herdling. Ta je stále primárně o cestě, jen tak tentokrát činíte hezky po svých, v mrazivé přírodě a s věrným „dobytkem“.
Jste honák, který žene chundelaté rohaté bytosti napříč zemí. Je to hra beze slov, která i tak zvládá vyprávět příběh o poutu člověka s přírodou. Je to o objevování prapodivného světa, učení se polozapomenutému umění hnaní stáda a řešení netěžkých puzzlů blokujících cestu vpřed.
Budou lepší slunečné dny a horší plné sněhu. A… to je vlastně tak nějak vše. Zkrátka poklidné dobrodružství, u kterého si odpočinete, zasníte se a navzdory mrazu rozehřejete své srdce.
Steam, PlayStation 5, Xbox Series, Switch – 580 korun
Vlad Circus: Curse of Asmodeus – Hororová adventura plná zrcadel
zdroj: Blowfish Studios
Studio Indiesruption se po třech letech vrací s pokračováním a prequelem v jednom v hororové adventuře Vlad Circus, tentokrát s podtitulem Curse of Asmodeus. Asmodeus je démon živící se lidskou příčetností, jemuž budete na své cestě do jisté míry čelit.
Jste Josef Petrescu, brácha titulního Vlada a… nic si nepamatujete. Probudíte se nejen bez vzpomínek, ale i bez schopnosti promluvit a k tomu máte tělo samou spáleninu. Nedá se jinak než vysledovat, co se vám to u všech svatých stalo.
S tím vám pomohou zrcadla. Svět je jimi protkaný a jakmile do jednoho vstoupíte, navštívíte docela jinou říší plnou pokřivených bytostí, které ale mohou vědět něco o vaší minulosti. S pomocí těchto malých světů za zrcadly si postupně utvoříte obrázek sami o sobě, to vše s pomocí puzzlů a pod rouškou tíživé atmosféry.
Steam, PlayStation 5, Xbox Series, Switch – 490 korun
Beyond the Map – Survival diablovka plná craftingu
zdroj: Glitch Goblins
Z ničeho nic se tu objevila velice zajímavá diablovka Beyond the Map, která ve výsledku bude mít k Diablu a jemu podobným docela daleko. Ano, jsou tu typické třídy jako válečník a čaroděj, odemykání jejich schopností a boje s početnými zástupy nepřátel, ale kromě toho se toto akční RPG může pochlubit i obvyklými prvky survival her.
To znamená, že se chopíte například krumpáče, abyste si z nedaleké žíly natěžili suroviny a s jejich pomocí se pustili do stavby vlastní základny. V té si zřídíte třeba pracovní stůl či pec, abyste byli schopní vyrábět další prvky.
A nechybí tu ani možnost třímat v rukách motyku a proměnit s její pomocí zelenou loukou v rozorané pole plné semínek. Předběžný přístup má své limity a mouchy, ale hra i tak první odvážlivce příjemně překvapuje. Jen si na její dokončení opravdu pořádně počkáte…
Steam – 480 korun
V předběžném přístupu na 1 až 2 roky