Jedna z nejlepších her letoška dostane pokračování

Clair Obscur: Expedition 33 bylo bleskem z čistého nebe, který se okamžitě zařadil mezi nejsilnější videoherní zážitky nejen letošního roku. Hráči jsou z francouzského JRPG nadšení skoro stejně jako Kuba, který v recenzi udělil nekompromisní desítku. Všichni proto očekávají, kam se kroky Sandfall Interactive vydají v budoucnu. Odpověď vás asi nepřekvapí.
Hra byla podle všeho teprve začátkem nové značky. Kreativní ředitel Guillaume Broche v rozhovoru s MrMattyPlays prozradil, že už samotný název je vystavěný tak, aby byl schopný pojmout několik příběhů, které spolu v konečném důsledku nemusí ani pořádně souviset.
zdroj: Vlastní
„Clair Obscur je názvem série. Expedition 33 je jedním z příběhů, které chceme v rámci této značky vyprávět. Zatím je brzy na to oznamovat, jak přesně to bude vypadat a jaký to bude mít koncept, jisté ale je, že letošní hra rozhodně není koncem série Clair Obscur,“ zněla jeho slova.
Značka by proto mohla fungovat obdobně jako třeba hororové The Dark Pictures. Studio v každé novince může přinést odlišné postavy, události a svým způsobem i svět, případně časové období. Na druhou stranu, jednou z předností byly i sympatické postavy, s nimiž by si fanoušci jistě chtěli prožít další dobrodružství. Z takového hlediska by naopak dávalo větší smysl přímé pokračování.
Ať už to bude cokoliv, my budeme na další projekt týmu rozhodně zvědaví. Po sesbírání zkušeností by navíc vývoj mohl jít plynuleji a na další titul se třeba nebude čekat dlouho. Nicméně i kdyby vývoj trval zhruba 5 let jako v případě Clair Obscur: Expedition 33, rádi si počkáme.