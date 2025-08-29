Dojmy z Gamescomu: Surrealistický Keeper otočí tradiční role. Svou cestu v něm hledá maják

Double Fine Productions se po Psychonauts 2 rozhodli, že jejich další hra nebude o nic méně podivná, ba možná ještě přidají. Keeper je adventura bez dialogů a bez soubojů, inspirovaná surrealismem Salvadora Dalího. V hlavní roli chodící maják a jeho ptačí společnice Twig.
Novinku studia proslulého nezávislými kousky, které nikdy neměly potřebu se zavděčit mainstreamovému publiku, představil úzké novinářské bublině na Gamescomu samotný Tim Schafer. Vývojářská legenda, zakladatel Double Fine Productions a člověk, kterého jsem v jedné z malinkatých konferenčních místností na stánku Xboxu úplně nečekala.
zdroj: Double Fine
„Na Gamescomu jsem nebyl dlouhých 16 let. Vím to, protože moje dcera naposledy byla miminko, a teď má řidičák. Jak čas běží,“ zasmál se Schafer a snadno mě přesvědčil, že jeho internetová osobnost není jen póza, ale že zřejmě skutečně bude tak autentický, vtipný a upřímně nadšený, jak se zdá. Prostě srdcař.
Schafer ovšem hned zkraje zdůraznil, že hlavním motorem za Keeperem není on, ale Lee Petty, dlouholetý člen Double Fine a umělecký ředitel projektů jako Brütal Legend nebo Broken Age. „Lee je zvláštní chlapík, miluje divné obrazy a vyrostl na věcech jako Temný krystal,“ říká Schafer. „Během pandemie chodil na dlouhé procházky po kopcích kolem San Francisca a přemýšlel, co by se stalo, kdyby lidstvo nepřežilo, ale příroda ano. Keeper je výsledkem této úvahy.“
Podle Schafera by podobná hra nikdy nemohla vzniknout, kdyby Double Fine před šesti lety nezakotvilo pod Microsoftem. „Když jsme se přidali do rodiny Xboxu, měli jsme poprvé pocit, že konečně můžeme tvořit bez obavy, jestli náhodou zítra nezkrachujeme. Už jsme nemuseli prosit vydavatele: ‚Prosím, naše hra je komerčně zajímavá.‘ Místo toho jsme si řekli, že chceme udělat něco, co by jinde nikdy neprošlo. Keeper je přesně takový.“
Příběh začíná v bouři. Twig se nešťastnou shodou okolností oddělí od svého hejna a přistane na starém majáku. Ten se najednou probudí, vytrhne se ze základů a vyrůstají mu nohy. „Proč zrovna maják?“ směje se Schafer. „Upřímně ani nevím. Původně měl být spíš vedlejší postava, ale když jsme viděli, jak se maják rozchodil na svých nových nohách, Lee řekl: tohle je ONO. Bylo to prostě působivé. Scéna jako ze surrealistického obrazu.“
Maják pak vidí vzdálený vrcholek hory a vydává se k němu. Společně s ptákem začíná putování podivným světem, kde se mísí pohádkové obrazy s groteskními mechanickými bytostmi a krajinou, kterou si berou zpět rostliny.
Ovládání Keepera je jednoduché. Maják svítí svým paprskem na okolí, které různě reaguje: květiny vykvetou, spouští se stroje, probouzí starobylé kamenné bytosti. Někdy paprsek pošle Twig k interaktivnímu prvku, aby ho otáčela nebo aktivovala. Celá hra je spíš o atmosféře a vnímavosti než o složitých hádankách. „Chceme pracovat s emocemi, s přátelstvím mezi dvěma nepravděpodobnými spojenci,“ vysvětluje Schafer.
V prezentovaných úsecích jsem viděla třeba mrkve, co se s křikem zahrabou zpátky do země, nebo slunečnice vinoucí se za světlem. V jiném segmentu prochází maják růžovým pylem připomínajícím cukrovou vatu, který mu umožní snáze skákat a plachtit, jako by na něj působila jen polovina gravitace. A někdy dojde i na manipulaci s časem – Twig se například promění zpět v obří vejce.
Některé pasáže jsou lineární a zaměřené na přímočaré hádanky, jiné otevřenější a nabízejí prostor pro objevování. Všechny ale spojuje téma proměny. „Keeper je o změnách,“ zdůrazňuje Schafer. „O tom, jak se mění příroda, jak se mění Twig a jak se mění maják. Mají vlastní příběhovou linku. A protože tu nejsou žádní lidé a žádná slova, vše vyprávíme jen obrazem, hudbou a animací.“ On sám prý navrhoval přidat do hry mluvící postavu správce majáku, Petty ho ale usadil, ať si hledí svých upovídaných projektů.
Inspirace surrealismem z Keepera dýchá na každém kroku majestátní věže. Od podivných rostlin přes mechanické vesnice po létající velryby v mlžném údolí. Působí jako obraz od Dalího, který ožil a rozhodl se, že se projde. Vychází ale i z temnějších inspirací, Schafer zmiňuje třeba snovost Davida Lynche a spíš ve vtipu také filmový Maják od Roberta Eggerse.
Keeper běží na Unreal Engine 5.5 a vizuální stránka je dechberoucí. „Lee je nejen vizionář, ale i velmi technický umělec,“ říká Schafer. „Rozumí shaderům, různým možnostem enginu, a dokázal k projektu přitáhnout programátory, kteří ty efekty zvládli dotáhnout.“
Na otázku, jestli v Double Fine chystají pokračování některé ze svých starších značek, Schafer se jen zasmál: „Pořád mě hecují, abych řekl Brütal Legend 2… Ale ne. S Psychonauts 2 bylo dost pokračování, prozatím. Teď máme víc týmů, všechny dělají nové značky.“
Keeper dorazí 17. října 2025 na PC a Xbox Series X/S, hned od prvního dne ho najdete také v Game Passu. „Doufám, že to bude ta nejkrásnější a nejpodivnější hra s chodícím majákem, kterou jste kdy viděli,“ uzavřel Schafer prezentaci s vřelým úsměvem. „A když se při hraní pousmějete, nebo vám bude trochu divně, tak jsme uspěli.“