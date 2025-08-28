Prosím, dost! No Man's Sky dostává další masivní update. Poprvé se projdete vesmírem

Tak my vám teda odpouštíme, Hello Games! Už stačí, nemusíte vydávat další updaty do No Man's Sky! Žerty stranou, podpora vesmírného survivalu je neskutečná a myslím, že britské studio své marketingové lži a mystifikaci před vydáním svého magnum opus před devíti lety bohatě odčinilo. Pokud by vás zajímal celý příběh procedurálně generovaného fenoménu, napsal jsem o něm nedávno téma.
Máme tady ale další masivní update s podtitulem Voyagers, který vás nechá řídit vesmírnou korvetu – jde o největší třídu lodi, ve které může přebývat hned několikačlenná posádka. To samozřejmě není vše, protože v Hello Games jsou megalomani. Korvetu si můžete vlastnoručně díl po dílu postavit přesně podle vlastních představ – od každé sekce, křídla, systému až po jednotlivé postele v interiérech.
Zároveň s tím do hry přibývají nové multiplayerové mise a hráčský skafandr. Kdykoliv a kdekoliv taky můžete otevřít přetlakovou komoru a vůbec poprvé vykročit na vesmírnou procházku. Obdivovat svoji loď ve svitu sluncí anebo se jen tak vznášet ve vakuu pohlceni existenční úzkostí.
No Man's Sky je k dispozici na PC a všech konzolích včetně minulé generace a Nintenda Switch.